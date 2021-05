Córdoba: importante triunfo de lxs residentes

Residentes en asamblea.

El miércoles 26 de mayo, mientras se rompía un nuevo récord de contagios de Covid-19 con más de 4.500 casos, el Ministerio de Salud de Córdoba daba a conocer el memorándum 4/2021 que disponía el traslado compulsivo de residentes de distintas áreas y establecimientos al hospital Rawson.

La medida, que se sumaba a la política criminal de convocar a prestar servicios a lxs trabajadorxs dispensadxs que cuentan con una sola dosis de la vacuna, fue informada con apenas 12 horas de anticipación y generó el inmediato rechazo del colectivo de residentes, que con el apoyo del resto de trabajadorxs, convocó al paro con asistencia y asambleas en los lugares de trabajo.

La medida de fuerza, que tuvo un fuerte acatamiento, fue una respuesta inmediata al ataque del gobierno con los métodos propios de la clase obrera y logró un importante triunfo. En horas de la mañana lxs 24 residentes afectadxs a la disposición fueron notificadxs a través del CIDI (Ciudadano Digital) que se dejaban sin efecto los traslados, un recule en toda la línea frente a la acción de lucha de lxs trabajadorxs. No obstante, en las asambleas desarrolladas en los hospitales Córdoba y Tránsito Cáceres se resolvió seguir con las medidas de fuerza hasta que se derogue el memo. En momentos en que escribíamos esta nota, el viceministro de Salud y funcionarios del gobierno se apersonaban en el Hospital Córdoba para dar marcha atrás con el memorándum.

La lucha de lxs residentes deja claro que no se va a enfrentar el colapso sanitario y la falta de recursos humanos recargando a los hospitales y parchando con trabajadorxs en formación. Mientras el gobierno se jacta de tener 2.000 camas críticas, con capacidad de extenderlas a 3.000, no dice que el incremento de camas es atendido por el mismo personal que ya tenía un faltante de 1.600 trabajadorxs previo a la pandemia; que no hay terapistas y que el faltante se suple con sobrecarga del personal existente y la imposición de tareas a personal precarizado, tal como quisieron hacer en este caso.

El conjunto de lxs trabajadorxs de la salud debemos tomar nota de que con la deliberación y el método de la acción directa podemos imponer las condiciones para avanzar en la conquista de nuestros reclamos, como lo demostraron lxs residentes. Vamos por la deliberación en los hospitales y una asamblea general que defina un plan de lucha hasta ganar. Frente al agravamiento de la crisis sanitaria y el cuadro crítico en el que nos encontramos, necesitamos medidas serias y efectivas. La defensa de la salud vendrá de la mano de la resolución de las demandas que venimos levantando lxs trabajadorxs. Vamos por la centralización del sistema de salud bajo control del personal sanitario, insumos e infraestructura, pase a planta de lxs precarizadxs, nombramiento del personal faltante, salarios dignos y vacunación para todxs. Inmediata derogación del memo 4/2021; no a los traslados compulsivos.

