Córdoba: ola de contagios en Arcor de Colonia Caroya 

En la planta de Arcor ubicada en la localidad cordobesa de Colonia Caroya se vienen registrando masivos contagios de coronavirus entre lxs trabajadores, quienes reclaman medidas de bioseguridad que la patronal se rehúsa a cumplir.

Luis Jones, delegado del Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), declaró a Noticias Jesús María que “tienen más de cien operarios aislados por Covid-19 positivo o por ser contactos estrechos”, y aseveró que “estamos igual que el año pasado, con una complicación en Recursos Humanos”.

Este escenario, en medio de una segunda ola en ascenso, pone en riesgo al conjunto de la planta, sus familias, y también a una amplia zona del norte cordobés. Allí concurren trabajadores de diferentes ciudades. “Hacen cambios cuando viene una inspección del COE, pero no son aplicadas para el cuidado de los compañeros”, contó Jones en relación a la patronal.

“Hay líneas que han parado por falta de gente” que se infectó, contó a Prensa Obrera un trabajador que se contagió de coronavirus. En ese sentido, la línea de chocolate paró porque no había personal para que funcione la producción. De este modo la elaboración se va paralizando, a pesar de la intención de la patronal de continuar haciendo trabajar. “Y no desinfectan porque los contagiados faltan y no se activa el protocolo adentro”, continuó su testimonio.

La citada fuente agregó: “deberían cerrar un día y desinfectar toda la planta. Han colapsado todos los medios de prevención ahí dentro”. Hay versiones de circulación viral adentro de la planta, de modo que, al aislarse de manera segmentada, y sin un control de la bioseguridad por parte de lxs trabajadores los contagios continúan.

Los masivos contagios son simultáneos a la negociación paritaria. En este punto cabe remarcar que el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, luego de que se produzcan asambleas de dos horas por turno en reclamo de aumento salarial. La conducción del gremio la acató la resolución ministerial, de modo que la discusión deberá posponerse dos semanas. Así las cosas, sin actualización salarial y sin medidas de bioseguridad, la patronal y el Estado son responsables de un cuadro epidemiológico grave.

Trascendió que la producción pararía por desinfección. No obstante, la situación requiere de una intervención obrera independiente que garantice el estricto cumplimiento de protocolos mediante la puesta en marcha de un comité de bioseguridad.

A un par de kilómetros de la planta, el recuperado Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesús María paralizó la actividad del obrador con asambleas para exigir la vacunación para los y las esenciales, rechazar la convocatoria al trabajo presencial de quienes integran grupos de riesgo por ser mayores de 60 años y tener comorbilidades cuando tuvieran aplicada una sola dosis, y la provisión permanente de alcohol en gel y/o spray, jabón, barbijos, máscaras entre otras medidas que preservan la salud y la vida de los compañeros. Así comprometieron al intendente Picat a cumplir con sus reclamos.

Es un contraste con las burocracias sindicales que, para no afectar la ganancias patronales, evitan desarrollar cualquier medida de lucha, y es por esto que hoy tenemos los lugares de trabajo produciendo a pesar de los contagios masivos y las víctimas fatales. Las y los trabajadores de la alimentación tenemos que imponerle al STIA un protocolo y un comité de bioseguridad bajo control de trabajadores de Arcor.

La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero apoya el reclamo de lxs trabajadores de Arcor, y exige la realización de testeos masivos, la vacunación para toda la población, sobre todo en trabajadores esenciales como lxs de la alimentación. Estos reclamos deben ser puestos sobre la mesa en la discusión paritaria.

