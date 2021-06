Córdoba: trabajadoras de casas particulares presentes en la jornada nacional de lucha del PSC

Bajo la consigna “100% de aumento salarial. Trabajadoras, no Esclavas” las laburantes de casas particulares nos hicimos presentes en la jornada nacional de lucha convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). De modo que la jornada fue un canal de intervención de uno de los sectores de la clase obrera más afectado por la inflación y la pandemia.

En Córdoba la situación laboral no dista del resto del país y por eso salimos a la calle a exigir el 100% de aumento salarial. Mejores condiciones laborales, jubilación anticipada y moratoria a cargo de los patrones y el Estado, son algunos de nuestros reclamos.

Ayer se reunió la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares, para pactar entre el gobierno y las burocracias sindicales un mísero acuerdo de 35% en 7 cuotas sobre una inflación pronosticada para el año en curso del 50%. Este aumento lleva la hora a tan sólo $64 y pronostica un salario mensual muy por debajo de la línea de indigencia y sin llegar siquiera al salario mínimo que se estableció en marzo pasado.

Vale señalar que en Córdoba la inflación en los primeros meses del año fue superior al promedio nacional. Además, un estudio del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) informó que “en los primeros meses del año 2021 observamos un recrudecimiento del proceso inflacionario traccionado por el precio de los alimentos, los cuales aumentaron 53% entre abril 2020 y abril 2021. Dentro de los alimentos el rubro que más incrementó sus precios fue el de carnes y derivados, que alcanzó en abril 2021 un incremento interanual de casi el 72%”.

Se sabe la inflación en los alimentos afecta y por partida doble la economía de las familias trabajadoras que destinan sus ingresos en alimentarse y en el pago de servicios. Un ajuste por la vía de la inflación dado que todo sube menos los salarios.

Esta realidad es la que nos llevó a cientos de mujeres de nuestra provincia a asistir al II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras para discutir en una comisión particular un programa político y un plan de acción para constituir no solo nuestra agrupación nacionalmente, sino también empezar nuestro propio sindicato de lucha. Es en la perspectiva señalada, con la que participamos de la jornada convocada por el PSC, alzamos la voz y decimos: “¡Somos trabajadoras, no esclavas!”.

Y es en este camino, el de la lucha, organizadas y en las calles que llamamos a todas las compañeras trabajadoras de casas particulares a sumarse a nuestra agrupación en la perspectiva de crear un sindicato que defienda y luche por nuestros reclamos.

Read more