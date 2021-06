Defendamos el SUTEBA Escobar Multicolor, democrático y de lucha

La crisis que atraviesa el Suteba Escobar ya ha sido detallada en reiteradas ocasiones. Desde el 2019, la agrupación Almafuerte no ha parado en su tentativa de sumar al Suteba Escobar a la cola de seccionales adictas a la burocracia sindical y al gobierno. En la asamblea de memoria y balance del año 2019 –la última que hemos tenido- se destacó por las constantes provocaciones y bravuconadas contra los docentes presentes al grito de “vamos a volver” en la víspera de las elecciones que ganó Fernández del Frente de Todos, junto a la agrupación Celeste que no tardaría en sumarse al plantel de autoridades educativas distritales, y anticipando su adaptación al gobierno de turno.

El derrotero de la agrupación de José Magallanes viene desde hace mucho. No es más que el correlato local de los agrupamientos que posan de independientes pero que llevan en su matriz la adaptación y claudicación a las autoridades y al gobierno de turno. La pandemia vino a agudizar este aspecto sumándose Magallanes y Almafuerte a la política de poner nuestro sindicato bajo completa parálisis, política pérfida practicada por la burocracia sindical. Esta orientación, lejos de ser un resguardo sanitario, pavimentó el enorme ajuste y miseria contra la docencia.

Esta “cuarentena sindical” de Baradel y practicada por Magallanes condenan a la miseria a cientos de docentes en el distrito que no pueden acceder a horas o la cara opuesta y complementaria, se ven agobiados por la sobrecarga laboral.

Magallanes y su agrupamiento solo salen de la pasividad para atacar a la docencia

En el plenario de delegados realizado el día 18/5 se votó una convocatoria a docentes desocupados y subocupados para organizar desde nuestra seccional el reclamo por actos públicos, desdoblamiento de los cursos y un ingreso de emergencia para los docentes sin trabajo.

La misma se realizó el día 20/5, y Magallanes, que posa en sus redes sociales como el organizador docente del distrito, brilló por su ausencia. Esto no fue impedimento para que la reunión discutiera iniciativas: es así que se desplegó una gran campaña por las redes sociales y una presentación de nota en la sede de IOMA y el Municipio, donde una delegación de los docentes sin trabajo y subocupados y del Suteba Escobar fue recibida por el secretario de Gobierno, donde el segundo de Sujarchuk se comprometió a la entrega de ayuda alimentaria a la docencia empadronada.

Un triunfo en el camino de conquistar el salario de emergencia para todos los docentes en esta situación. Este avance organizativo fue atacado por el secretario general Magallanes. Se dirigió mediante un mail a las autoridades regionales, distritales y del gobierno municipal “desautorizando” este tipo de iniciativa por no contar con su venia, aun cuando esta iniciativa surgió en una reunión sindical y fue votada por él y su agrupamiento. Incluso exhortó a las autoridades a «desestimar cualquier presentación o reclamo que no llevara su firma». Una estafa de patas cortas que solo encuentra explicación en que José Magallanes no está interesado en las demandas de los docentes ni mucho menos señalar las responsabilidades que les cabe a las autoridades y gobierno local.

A la respuesta pertinente del CES del Suteba Escobar, Magallanes no atinó más que a victimizarse y sacar un comunicado con el título “No a las agresiones y difamaciones entre compañeros” para luego, en una entrevista denunciar las “amenazas recibidas por un grupo pequeño de la directiva”. Esta maniobra solo deja al descubierto la desesperación de Magallanes ante el avance de los reclamos docentes que la directiva, delegados y activistas de la Multicolor no han dejado de impulsar, y pone en evidencia su total adaptación al gobierno y las autoridades.

Los ataques y burdas maniobras del renegado Magallanes deben tener la respuesta y el repudio de la docencia en general y la del Suteba Escobar en particular.

Defendamos el Suteba Escobar

Defender el funcionamiento de nuestra seccional, en este marco de ataques y ajuste, se vuelve vital para garantizar lo conquistado y organizar la lucha por todos nuestros reclamos. Ante el avance en su asimilación a la política de entrega de la burocracia de Baradel y el gobierno de Kicillof y los Fernández, planteamos un reforzamiento en las iniciativas tomadas por la directiva y la docencia del Suteba Escobar y la defensa de nuestra seccional y el fortalecimiento de la Multicolor en Escobar para superar los escollos de ocasión. ¡Adelante compañeros y compañeras!