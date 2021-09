Docentes: la Celeste le garantiza elecciones tranquilas a Arcioni

Por tercera semana no consecutiva, la docencia chubutense sale al paro. En este caso, un paro que se presenta aislado por ser de 24 horas, pero a la vez producto de la burocratización del método asambleario por parte de las dirigencias regionales en la ATECH; en este punto, las dirigencias se comportan de igual forma al momento de desorganizar la lucha docente, ya que se produce un retroceso en la cantidad de horas de la medida de fuerza, que venían siendo de 48hs.

Claramente, la burocracia se esconde atrás de los mandatos escolares, surgidos del debate de las bases en asambleas, que implican que no haya un debate de carácter colectivo sino perteneciente a cada asamblea escolar. Esta jugada la burocracia la sabe explotar al máximo: es la situación ideal, el aislamiento y la fragmentación como colectivo estatal de Chubut respecto de otras luchas que se están dando en curso, como la de los trabajadores de salud y el paro de 120 horas en esta semana. Es decir, no hay una posición de unificación de luchas para fortalecer la lucha entre trabajadores, dejando al descubierto que no hay una determinación real a defender los intereses de la clase trabajadora que dice defender.

Este paro de 24 horas con movilización provincial a la ciudad de Rawson también se da dentro de un marco histórico para la lucha docente en Chubut: un nuevo aniversario del fallecimiento de las docentes Jorgelina y María Cristina, al regreso de un plenario provincial de delegados en 2019, y de la audiencia hacia Santiago Goodman, secretario general de la ATECH y otras cuatro personas más por la quema de Casa de Gobierno y Legislatura la noche del fallecimiento de las compañeras. Esto último generó que Roberto Baradel, sec. adjunto de la CTERA, aparezca en el Chubut de Arcioni, quien intenta criminalizar la protesta social a través de la judicialización. Si bien la audiencia del lunes 30 fue suspendida a último momento –se desconocen los motivos-, si la causa llega a avanzar implicaría un grave antecedente en la historia sindical, por eso es necesario que no sólo se acompañe mediáticamente estas avanzadas, sino también que cuando sea la fecha de la próxima audiencia haya un paro nacional repudiando esto y organizando a la docencia para salir a la lucha.

La demagogia de Perata, Arcioni y Trotta

A su vez, esta semana cobra efectividad la Resolución 660/21 del Ministerio de Educación, en la que la ministra Florencia Perata pone en ejecución lo planteado a nivel nacional por el ministro Nicolás Trotta, la presencialidad plena en la educación obligatoria y superior. De esta forma, las diferentes resoluciones del Consejo Federal de Educación -386, 398 y 400- garantizando la presencialidad “en condiciones óptimas y admisibles” a partir del 6/9 se pondrán en marcha sin que haya cambios sustanciales en la vacunación docente y no docente en la provincia y desconsiderando la situación edilicia que se presenta para que el protocolo de retorno tenga una garantía efectiva de cumplimiento.

Entre las “alternativas” que propone como instancias de flexibilización aparece la ya conocida reducción de distanciamiento entre alumnos dentro del aula, de 1.5 metros a 0.90 y, en los casos en los que se pueda, a 0.50cm, mientras que el docente siempre debe mantenerse a 2 metros. Los medidores de CO2 aparecen mencionados como elementos “posibles” para la prevención, sin que se especifique si son por escuela o por aula y cómo se implementarían dentro de las instituciones; por lo que claramente por la fecha en la que nos encontramos, esta resolución no es más que una medida electoralista y demagógica. Tampoco la continuidad en la ventilación natural, el uso de un barbijo de tres capas y el lavado de manos pueden ser factores que logren la prevención garantizada para la comunidad educativa. Respecto de los testeos, no se presentan como masivos, sino tomando un 20% de muestras del aula de forma semanal, aunque tampoco hay recursos destinados ni las indicaciones a implementarse para llevarlos adelante.

Cabe destacar que si bien el pago escalonado continúa, ya instalado desde 2018, estos últimos meses la docencia cobra en tiempo y forma (a pesar de que hay un amplio sector que está percibiendo el pago del mes de mayo en cuotas hasta octubre), un claro signo que presenta el gobierno ajustador de Arcioni como un “compromiso” con sus propios trabajadores. A pesar de esto, no ha habido aperturas de paritarias salariales desde febrero de 2019, por lo que la docencia aún se encuentra bajo la línea de la pobreza y trabajando bajo condiciones laborales que cada día se flexibilizan y precarizan más, gracias al pacto social de la burocracia sindical con los gobiernos de turno.

La salida de los trabajadores

Es urgente la convocatoria al Tercer Plenario de Delegados provincial, postergado desde 2019, para poder debatir con mandato de base un plan de lucha activo y poder defender nuestros intereses de clase. Además, la convocatoria a un Congreso de delegados con mandato de base, para así también unificar la lucha en contra del ajuste arcionista con otros sectores estatales implicados.

¡Exigimos la apertura de paritarias salariales ya! ¡Ningún docente bajo la línea de la pobreza! La educación no puede ser un elemento a recortar presupuestariamente, sea por la situación edilicia que literalmente “se cae a pedazos” (como la Escuela de Nivel Inicial 410 de Puerto Madryn, por sólo mencionar un ejemplo) ni tampoco desde el plano salarial. ¡Basta de pagar la deuda ilegítima y usurera de la provincia! Desde Tribuna Docente Chubut llamamos a votar la lista 1A-Unidad de la Izquierda, ya que concentra la defensa de los intereses de la clase trabajadora, a diferencia de las listas patronales, quienes sólo consideran la descarga del ajuste sobre la clase trabajadora.

