El 15 de julio movilicemos junto al Garrahan

Plenario de solidaridad con los reclamos del Garrahan

El sábado 10 de julio, en el marco del paro del turno franquero, se desarrolló un importante plenario de solidaridad con los reclamos del Garrahan. En contraposición con el abandono de la burocracia sindical respecto de las necesidades de lxs trabajadorxs esenciales (desde UPCN hasta ATE Nacional o Capital), se hicieron presentes delegaciones de sindicatos combativos como AGD-UBA, Ademys y Sutebas multicolores. Hablaron representantes de la Asociación de Profesionales del Garrahan. También luchadorxs de la salud de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, el Hospital Posadas, la interna del Italiano y autoconvocadxs del AMBA.

A la vez, agrupaciones clasistas de diversos gremios, como La Naranja Gráfica, Telefónica, subte, aeronáuticos o bancarios. Fueron de la partida estudiantes universitarios y tercerizados ferroviarios de MCM en lucha. Además, dejaron su saludo compañeras del FOL, mientras el Polo Obrero envió una adhesión. Las representaciones políticas de apoyo correspondieron a los partidos del Frente de Izquierda-Unidad.

La reunión fue un importante puntapié para empezar a popularizar esta lucha, especialmente el fondo de huelga. El mismo será un instrumento decisivo para evitar que quiebren la lucha con descuentos. Ya ingresaron primeros aportes de muchas de las organizaciones que vinieron el sábado, e incluso de luchas que no pudieron participar pero vendrán a la marcha (como asamblea de Just).

El triunfo de la huelga del Garrahan no solo beneficiaría a sus miles de trabajadorxs esenciales; daría un golpe fortísimo al ajuste del gobierno sobre los salarios estatales en general y sobre el presupuesto de salud, en particular.

¿Cómo continuar la lucha?

El mismo jueves a las 13.30 una asamblea general evaluará cómo continuar las próximas semanas. El conflicto tiene amplias perspectivas para su triunfo: la participación es muy amplia y está completamente instalado que el paro progresivo es “la” herramienta. Sin embargo, lógicamente, restan superar muchos obstáculos. Hay que ganar a más compañeros y compañeras a la participación activa -para eso es clave vencer políticamente los aprietes y extorsiones de la patronal.

Las asambleas por sector y la participación de lxs delegadxs de hecho junto a la Interna de ATE refuerzan la organización. Existe un debate planteado por la agrupación Marrón (PTS), respecto de que habría que encontrar “la ‘Vaca Muerta’ del AMBA”, por analogía con la ruta que se cortó durante el conflicto de la salud neuquina. En la versión de estxs compañerxs, se trataría de ir al Puente Pueyrredón. No compartimos esta visión; sucede que nuestra “Vaca Muerta” es la huelga.

El paro del Garrahan ya es fuerte, pero puede y debe ser extendido -no hay acción externa que pueda suplantar la masividad y contundencia de la huelga-. Obviamente, sacar el conflicto a la calle es indispensable y es un camino que empezamos a recorrer con esta movilización a Trabajo y las próximas acciones o cortes que decidamos colectivamente. Esto no debe confundirse con la búsqueda de acciones mediáticas sin participación masiva, que pueden ser efectivas por un día pero no refuerzan el conflicto -e incluso puede ocurrir lo contrario.

En Neuquén, de hecho, el factor decisivo fue la rebelión generalizada de la salud, incluyendo los cortes. Hay que desarrollar esa rebelión en el AMBA empezando por una gran campaña de apoyo y sostenimiento de la huelga del Garrahan, extendiendo sus métodos: asamblea y paro.

Jueves 15, todxs al paro y la movilización. Por el 50%, la canasta familiar, la insalubridad, el pase a planta y todos los reclamos pendientes

