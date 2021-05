Enorme jornada nacional de lucha de la oposición docente nacional

Por la suspensión de la presencialidad, condiciones sanitarias y de salubridad, vacunas, salario y sustanciación de los cientos de miles de cargos docentes que faltan para garantizar la educación de las/los alumnas/os, cobertura de equipos y de conexión para alumnas/os y docentes.

De una punta a la otra del país, el miércoles 12 de mayo, cientos de docentes se movilizaron, convocados por los sindicatos y seccionales multicolores y antiburocráticos de todo el país: Ademys ( CABA) ; Sutebas Combativos (Marcos Paz, Escobar, Ensenada, General Madariaga, Matanza, Tigre, Bahia Blanca, minoría multicolor de La Plata; Adosac (Santa Cruz); seccionales y minorías de Atén (Neuquén); minorías de Agmer ( Entre Ríos) ; el Gremio de Docentes Autoconvocados (Formosa); Federación Nacional Docente; Sitech (Chaco) ; Sutef ( Tierra del Fuego), el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha de Misiones (MPL, UDNAM, UTEM, Tribuna Docente, ATE, CTA, Marea Blanca Y Docentes Autoconvocados) , Amsafé-Rosario, Unter-Allen y delegados multicolores de varias localidades, Autoconvocados de La Rioja, y agrupaciones multicolores de todo el país.

Una jornada de paros, movilizaciones y acciones de denuncia en la mayoría de las provincias argentinas.

Esta jornada de lucha en medio del feroz recrudecimiento de la pandemia, se dio el día en el que el gobierno del Frente de Todos, del PJ-Kirchnerismo, anunció que todos los trabajadores que hayan sido vacunados con una sola dosis, mayores de 60 años, es decir grupo de riesgo, con comorbilidades o embarazo, debían reintegrarse presencialmente a los lugares de trabajo.

Una acción independiente de los gobiernos y la burocracia sindical

En la Ciudad de Buenos Aires, Ademys se movilizó , a la mañana y a la tarde, culminando 72 horas de paro, junto a los trabajadores autoconvocados de la salud. El reclamo de la suspensión de la presencialidad cobró otra vez relieve luego del fallecimiento evitable de otros tres docentes. Los docentes de Ademys vienen además de movilizarse sobre el ministerio de Trabajo de la Nación, al que le exigieron que intervenga para frenar los descuentos ilegales del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que no ha movido un pelo contra el gobierno derechista que critica todos los días en los medios. Ute-Ctera tampoco se movilizó, y desde el lunes ha abandonado las medidas de fuerza.

En Buenos Aires, los Sutebas Combativos de la Lista Multicolor realizaron un caravanazo masivo en la Dirección General de Cultura y Educación del gobernador Axel Kicillof, en el marco de una jornada provincial de paro. En el ministerio de Educación de la kirchnerista Agustina Vila, presentaron miles de reclamos de compañeras/os a los que se le ha negado el acceso a cargos, con manipulaciones y negativas en actos públicos mal realizados, y reclamando el fin de la presencialidad criminal en más de 100 distritos bonaerenses, en una provincia completamente en rojo sanitario. En un acto frente a la DGCyE, denunciaron esta política de irresponsabilidad sanitaria y de ajuste, que nada tiene que envidiar a la misma orientación del macrismo en CABA, y que está sostenida en forma cerrada por la burocracia celeste de Roberto Baradel y de todos los sindicatos que, junto a Suteba, integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense. La acción se replicó en Bahía Blanca, Mar del Plata, Madariaga, La Costa y decenas de distritos del IPBA. Antes y después de su realización, la jornada bonaerense tuvo una amplia repercusión en los medios.

En Santa Cruz, la jornada tuvo varios ejes. Emplazar al gobierno de Alicia Kirchner porque despide y hambrea a los trabajadores de la salud provincial, impone salarios por decreto a los docentes, y porque persigue a los sindicatos que luchan y no se arrodillan ante sus presiones. Los trabajadores de la educación se adhirieron a la jornada nacional de lucha de los sindicatos docentes combativos con paro y realizando una numerosa caravana , que se detuvo en primer lugar frente a la sede del Consejo Provincial de Educación. Allí se repudió la intervención a las Juntas de Clasificación de parte del gobierno, que pretende actuar arbitrariamente en las designaciones docentes, castigando expresamente a las/os compañeras/os que realizan medidas de fuerza. La caravana terminó su recorrido frente a casa de gobierno , frente a la cual están acampando desde hace dos semanas las/os enfermeras/os autoconvocados en lucha que reclaman el pase a planta permanente de los contratados, que.se les paguen las horas de guardia adeudadas desde el comienzo de la pandemia y por la defensa de su convenio colectivo de trabajo.

En Casa de gobierno se concentraron cientos de personas con sus cacerolas, e intervinieron los dirigentes de la salud, ADOSAC y la CTA- A , quienes denunciaron la práctica continúa del gobierno de tratar de doblegar por todos los medios al sindicato de ADOSAC , al que pretenden quebrar con una multa millonaria de 12 millones de pesos por no acatar la conciliación obligatoria en el año 2017, mientras el gobierno –juez y parte- no pagaba los salarios.

En Entre Ríos, la minoría de AGMER- Uruguay convocó a una caravana docente multitudinaria. En la actividad, Gimena García, de la directiva de esa localidad, se dirigió a los asistentes denunciando al gobierno ajustador del gobernador Gustavo Bordet, del Frente de Todos, y al colaboracionismo de la dirección Celeste provincial y de la minoría Rojo y Negra, que se ha sumado al sostenimiento de esta política anti-educativa. Luego, la caravana recorrió las diversas calles de la ciudad culminando en el centro político.

En Neuquén, luego de la lucha extraordinaria de los trabajadores autoconvocados de la salud, que fueron apoyados por los sindicatos y seccionales multicolores de Atén, trabajadores de la Salud, Ceramistas, y la Seccional Zapala y las minorias de Atén Capital, Plottier y Cutral C- Pza. Huincul se movilizaron por el conjunto de los reclamos, junto a organizaciones piqueteras, como el Polo Obrero, y partidos de izquierda.

En Misiones, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha culminó una jornada de 72 horas de paro y cortes. Lo de los docentes misioneros es parte de un vasto plan de lucha. Los sectores combativos de la docencia de la provincia vienen de realizar más de 20 jornadas de paro en el mes de abril, y diez en lo que va de este mes de mayo. Le arrancaron así una mesa de diálogo al gobierno provincial, que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo. Hasta ese día, no realizarán medidas de fuerza, pero en estado de alerta: si el gobierno no devuelve los descuentos realizados, retomarán las medidas de fuerza. Reclaman, que se suspendan las clases presenciales hasta tanto se supere la actual crisis epidemiológica; aumento de salarios, cargos y nombramientos de porteras, cocineras y cargos docentes suplentes, entre otras cosas.

En el Chaco, el Sitech se movilizó a la legislatura, junto a Tribuna Docente y otros sectores, en la cual debió comparecer la ministra de Educación provincial, ante el emplazamiento de la bancada del Partido Obrero, del compañero Aurelio Vázquez, que citó a la funcionaria para que diera respuesta ante los descuentos masivos a los docentes que salieron al paro, el mantenimiento de la presencialidad sin condiciones y los salarios de hambre.

En La Rioja, docentes autoconvocados cortaron la ruta 38 (Patquia) por con la participación de compañeras/os de Famatina, Chilecito, Patquia, Chamical y Capital, en el marco de la jornada nacional de lucha.

En Córdoba, docentes antiburocráticos se concentraron en el Ministerio de Educación: [email protected] escolares y agrupaciones de oposición, como Tribuna Docente, Docentes en Marcha y Alternativa Docente. El PTS estuvo ausente, porque se declaró contrario de reclamar la suspensión de la presencialidad, en una jurisdicción que en el día de ayer tuvo un pico 2546 contagios.

En Río Negro, en las localidades de Allen, Cipolletti, Río Colorado, Fiske Menuco y General Conesa Tribuna Docente realizó actos y cartelazos.

En Formosa, El Gremio de Docentes Autoconvocados realizó una charla pública con referentes de la docencia opositora nacional, entre ellos, la compañera secretaria general del Suteba Matanza, Romina Del Plá.

En todas estas acciones, se reclamó además la defensa del sindicato Adosac, y la exigencia a Ctera de que actúe, cuando lo que hace es encubrir a Alicia Kirchner, campeona de la persecución a los docentes.

La docencia combativa prepara la continuación del plan de lucha

La unidad de la docencia ocupó el lugar que Ctera, servil al gobierno de los Fernández, abandonó por completo.

La proximidad de la finalización del decreto de Alberto Fernández planteando la suspensión de clases presenciales básicamente en el AMBA, y que fue incapaz de hacerla valer, los atropellos al estatuto docente, el ajuste histórico en educación, la crisis sanitaria, la falta de vacunas, el salario de pobreza de una punta a la otra del país, el derrumbe edilicio, la ausencia de becas para reconquistar a miles de niños y adolescentes que han abandonado la escuela, ante el avance imparable de la pobreza, adelanta la continuidad de un plan de lucha por todos estos reclamos. Exigimos también a Ctera romper su colaboracionismo obsceno con el gobierno de los Fernández, y con todos los gobernadores, convocar a asambleas sin proscripciones en las que la docencia tenga la palabra.

Tribuna Docente ha estado presente en todo el despliegue de esta momental jornada nacional de lucha, y se pone al servicio de su continuidad, en defensa de la educación y de la salud de la comunidad educativa y el conjunto de los trabajadores.