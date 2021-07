La lucha del Garrahan no afloja

Federico Imas Ojo Obrero Fotografía

Este miércoles 28 desde las 7 de la mañana los trabajadores y trabajadoras del Garrahan volvemos a realizar un paro de 24 horas. En ese marco se realizará una olla popular a las 13.30 cortando la intersección de Pichincha y Brasil. El propósito es reagrupar en esa actividad no solo a quienes ya están parando, sino también a aquellos compañeros y compañeras que aún no se sumaron pero simpatizan con la medida y sus reclamos.

A la vez, será una oportunidad para dialogar con las familias de los niños y niñas que se atienden en el Hospital, para que sumen su apoyo a los reclamos del personal. También podrán ser de la partida las organizaciones solidarias con esta lucha.

Despotismo patronal

Los ataques al paro por parte del gobierno y la burocracia son constantes, pero no lograron su cometido. La inminencia de los descuentos por la huelga, que el Consejo de Administración aplicaría para el sueldo que se cobra el 1 de agosto, no implicó un recule de la lucha. Los paros se mantuvieron con firmeza tanto en la semana como en el turno franquero. No obstante, será un gran desafío para los próximos días el refuerzo del fondo de lucha con recorridas internas y externas. La campaña de la combativa Junta Interna de ATE debe instalarse como causa nacional.

Es muy ilustrativo que el gobierno de la supuesta “recuperación de derechos perdidos” no respete el derecho a huelga del personal sanitario que se puso al hombro una pandemia con recortes salariales y pésimas condiciones de trabajo. Los cuatro consejeros del Frente de Todos, con el mediático Oscar Trotta a la cabeza, no tuvieron diferencias con el funcionario nombrado por Larreta a la hora de anunciar descuentos y sanciones. Como si esto fuera poco, han habido atentados contra los vehículos de compañeras de la comisión de insalubridad, incluyendo el tajo de neumáticos y el robo de tuercas que los fijan. A pesar de numerosas notas reclamando reuniones, el Consejo no recibió a las damnificadas ni realizó pronunciamiento alguno sobre la investigación de hechos tan graves. Es una complicidad criminal.

Concesiones que no sirven para nada

A la vez, los “palazos” conviven con “zanahorias”. Ahora, anunciaron unilateralmente junto a UPCN que 5 puntos de la cuota de 10% de octubre se adelantan a julio. La “mejora” es tan irrisoria que nadie en el Hospital la toma seriamente; a la vez, es ilustrativa de la necesidad patronal de realizar “concesiones” bajo el peso de una lucha que no puede ignorar. La revisión paritaria prevista para fin de agosto en el Estado nacional es un horizonte de lucha claro -no hay que aflojar-. Por eso, es imprescindible reforzar en cantidad y calidad el plan de lucha, defendiendo integralmente su programa: 50% en una cuota; salario inicial igual a la canasta familiar, hoy en $103.000; insalubridad (reducción horaria, jubilación anticipada, licencias por estrés); pase a planta y reclamos sectoriales diversos. La gran conquista del movimiento actual es la conciencia generalizada de que “la” medida es el paro; se trata ahora de lograr su extensión a más compañeras y compañeros.

Está planteada, también, una importante campaña entre los trabajadores y trabajadoras estatales en general, y en el personal de salud en particular. Las recorridas por hospitales para unificar la lucha y recoger apoyos serán de extrema utilidad.

Vamos con todo al paro del miércoles 28 y a preparar una gran asamblea el martes 3 de agosto, que defina la continuidad del plan de lucha, incluyendo la derrota de los descuentos.