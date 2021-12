Mendoza: trabajadoras de casas particulares concentrarán en el Ministerio de Trabajo

El día lunes 20 de diciembre a las 8.30hs se realizará en Mendoza una concentración convocada por la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, en las puertas del Ministerio de Trabajo, en la que harán entrega de un petitorio que exige a las autoridades del Ministerio un aumento del 100% de emergencia, un bono navideño para pasar una navidad sin hambre y que se atienda al problema de la informalidad que afecta a todo el sector.

Las trabajadoras de casas particulares son uno de los sectores más golpeados por la crisis en los últimos años. Con aumentos bajísimos impuestos por el gobierno nacional y sin paritaria, el sueldo en blanco de una trabajadora alcanza los $31.400 por mes, muy por debajo de la canasta básica que en Mendoza, según estadísticas del gobierno provincial, es de $68.624,70.

En la mayoría de los casos los sueldos suelen ser mucho menores debido al alto porcentaje de informalidad del sector y a que no se trabaja mensualizado, sino por hora. Al mes de diciembre la hora está establecida en $256, aunque en muchos casos se paga menos. Se calcula que en Mendoza, según estadísticas del 2019, hay unas 60 mil trabajadoras de casas particulares, y el 60% de las mismas no se encuentran registradas, lo que coloca a 36 mil de ellas por debajo de la línea de indigencia.

María Elena Ricaldez, referente de la agrupación, señala que “nosotras queremos que nos reconozcan como trabajadoras, estamos cansadas de que nos atropellen y de esos salarios tan miserables que establece el gobierno. Realmente nosotras estamos en el último escalafón salarial. No valoran nuestro trabajo y nuestro trabajo hace posible el resto de los trabajos, porque esto es una cadena y nosotras estamos abajo. Nosotras cargamos sobre nuestros hombros nuestras tareas, nuestras labores de casa y cargamos con las casas de los demás. Y no se nos reconoce como trabajadoras, nos pagan con salarios miserables”.

Apunta, también, que “el sector en negro lo padece dos veces porque realmente ellas nunca pueden tener un día de descanso porque no cuentan con un feriado, no cuentan con vacaciones pagas… en las vacaciones la quedan sin trabajo y sin ingresos para sus casas. Los empleadores se van y no les pagan, entonces esos meses son muy críticos”.

“A la época de fiestas, las trabajadoras de casas particulares la padecemos; sobre todo el sector que está en negro, porque no cuenta con un salario fijo, no cuenta con un aguinaldo. Una Navidad así es realmente triste, un año nuevo miserable, porque no se cuenta con los recursos para poder celebrar nada”, añade.

Este 20 de diciembre la agrupación convoca a tomar las calles para reclamar por este sector de trabajadoras sumamente precarizado.