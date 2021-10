Movilización de trabajadoras de casas particulares al Ministerio de Trabajo por aumento salarial del 100%

Federico Imas Ojo Obrero Fotografía

Las trabajadoras de casas particulares realizaron un corte en el Obelisco y preparan una movilización hacia el Ministerio de Trabajo, en la sede de Alem, ante la convocatoria virtual de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que debe fijar el aumento salarial.

Esta reunión se realizará tras el anuncio la semana pasada del “Plan Registradas” que, según el gobierno, tiene la intención de promover la registración de las trabajadoras que en su mayoría se encuentran en la informalidad. Sin embargo, como denunció la agrupación de Trabajadoras De Casas Particulares En Lucha, se trata de un mero subsidio a los patrones; ya que el Estado se hará cargo por medio año del pago del 50% del sueldo de las empleadas que sean registradas en los próximos tres meses.

Las trabajadoras vienen de realizar una asamblea abierta en el Ministerio de Trabajo por todos los reclamos de su sector, y de movilizarse junto al sindicalismo combativo y las organizaciones sociales independientes del gobierno para exigir el aumento de su salario y del mínimo.

María del Carmen Díaz, vocera Trabajadoras de Casas Particulares: «Nosotras vamos a ir a pedir que se adelanten los dos tramos pactados en las paritarias anteriores, y que se reabran las paritarias, por un aumento del 100%. También exigimos un bono para las compañeras desocupadas que no tienen solución, y el Estado no da respuestas. Tenemos un sueldo miserable, se subsidia a las patronales y no a las trabajadoras sin recursos para solventar sus familias. Vamos al Ministerio de Trabajo, una vez más, levantaremos nuestras voces y lucharemos por el salario digno».

