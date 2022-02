Municipales de Córdoba: Rubén Daniele garantiza la convivencia con el gobierno ajustador de LLaryora

Imagen: La Voz del Interior

Este martes 15 de febrero se emitió por Canal 10 el programa “Voz y Voto”, que contó con la presencia de varios invitados, entre los cuales estuvo Rubén Daniele, candidato a secretario general por la lista Verde en las próximas elecciones del Suoem (sindicato de municipales). La entrevista fue reveladora con relación a la percepción que tiene el dirigente de la situación de los municipales y de la gestión del intendente Martín Llaryora.

La conductora preguntó acerca de la situación de “convivencia civilizada” entre el Suoem y la actual gestión, a pesar de la “poda salarial histórica”. Daniele respondió que la poda “se debió al aprovechamiento que hizo el intendente Llaryora de la oportunidad que generó la pandemia”, lo cual es cierto, pero recurriendo a una excusa vergonzosa para justificar por qué pasó la poda: “si no hubiere habido pandemia, y nosotros estábamos en los laburos, te puedo asegurar que todavía estábamos en la calle…”.

Es preciso recordar que al igual que otros trabajadores, los municipales estuvimos en las calles, a pesar de la pandemia, y que fue el malestar de las bases el que obligó a la comisión directiva a salir de su cuarentena; y también que salimos de las calles por su intervención directa en la mesa de negociación salarial. La “poda salarial histórica” y el avance del ejecutivo sobre los municipales fue posible como consecuencia del disciplinamiento que la comisión directiva impuso a las bases mandándonos al freezer desde la asunción de Llaryora. Como afirma el dicho popular “no tiene la culpa el chancho, si no el que le da de comer”.

Pero hay más todavía. En otro segmento del programa, Daniele trató de minimizar la pérdida de poder adquisitivo del salario municipal como fruto de los acuerdos planteados por la mesa paritaria que lo incluyó: acuerdos a la baja, diferidos en el tiempo, con sumas en negro y atacados por el impuesto a las ganancias.

Señaló como un logro que “estamos a 4 meses de la inflación”, omitiendo que durante el 2020 la recomposición recién se acordó en octubre por un 23,45% mientras que la inflación en ese año fue del 36,1%. Las negociaciones se hacen “a 4 meses de la inflación”, pero los acuerdos paritarios no la empardan nunca, y el peso de la pérdida salarial recae exclusivamente en el bolsillo del trabajador. ¿Olvida el dirigente que muchos trabajadores quedaron sin percibir horas extras, prolongaciones, y que los bonos no remunerativos que acordaron no lograron compensar la pérdida salarial resultante de la quita de la séptima hora?

Cuando la periodista preguntó acerca de la descentralización de las áreas operativas, Daniele señaló: “no hay descentralización de las áreas operativas. Son reparticiones nuevas” omitiendo su vaciamiento y la gravedad de la contratación por fuera del convenio municipal de los miles de trabajadores vinculados precariamente a los centros operativos que desarrollan tareas municipales en condición de monotributistas, becarios -cobrando hasta $40.000- o promotores urbanos cobrando planes de $16.000.

La entrevista finalizó con su respuesta a la valoración de la gestión Llaryora: “Digo lo mismo que digo para el nivel nacional, provincial y municipal: es difícil con los dos años de pandemia, hacer una buena evaluación». Después de dos años de gestión, lo menos que puede decirse es que se trata de una lavada de cara al ejecutivo municipal y a los gobiernos que en todas estas jurisdicciones tienen su mismo signo político y que han utilizado la pandemia para atacar los derechos laborales y reducir los salarios.

En el reportaje Daniele dejó en claro que viene a hacer la vista gorda al deterioro salarial y a la precarización creciente de los trabajadores que desempeñan tareas municipales. Su propuesta se inscribe en la continuidad de “la convivencia” con el ejecutivo que señalaba la periodista y cuyas consecuencias ya conocemos y hemos vivido.

“La intromisión indebida de la patronal en la vida de los gremios”, como señaló Daniele, opera efectivamente cuando un sindicato se alinea políticamente con la patronal. Su sobreseimiento en varias causas refleja un guiño de la justicia cordobesa -absolutamente subordinada a los designios del gobierno- a su candidatura a secretario general.

Quienes integramos el Frente Multicolor entendemos que, a diferencia de Daniele, hay que hacer una evaluación de la gestión de Llaryora y del accionar del sindicato. Señalamos con claridad que la gestión desde su inicio vino por los salarios y conquistas municipales, de la mano de la precarización, privatización y tercerización de la Muni. El retroceso histórico de los municipales no es solo la consecuencia de una oportunidad habilitada por la pandemia, sino del alineamiento político de la actual conducción sindical con el gobierno de turno, de sus crecientes privilegios, descomposición y burocratización. Para recuperar nuestros derechos y conquistas es que construimos una alternativa política independiente que defiende el salario municipal, para recuperar todo lo perdido, por inflación, por el recorte de la séptima hora y la plena vigencia del estatuto.

