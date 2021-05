Paritaria estatal: sin mandato, ATE y UPCN firmarían el 35%

Hugo "Cachorro" Godoy (ATE) y Andrés Rodríguez (UPCN)

Se ha conocido, a través de los portales especializados, que la convocatoria a la paritaria nacional de los estatales será este miércoles 26 de mayo a las 10 hs. La propuesta del gobierno, que cuenta con el pre acuerdo de ATE y UPCN, será de un 35% desde el primero de junio hasta el 31 de mayo de 2022, es decir, al menos un 12% por debajo de la inflación interanual actual.

El pago sería en 6 cuotas, repitiendo el modelo del acuerdo por el salario mínimo: 10% en junio, 5% en julio, 5% en agosto, 4% en diciembre, 6% en enero y 5% en febrero. En este punto radicaría la única diferencia: ATE plantea que las cuotas sean íntegramente en el 2021.

Sin embargo, bajo la engañosa formulación de que “este año el aumento le gane a la inflación”, la dirección de ATE incluye en la cuenta las cuotas de la paritaria anterior, desconociendo lo perdido en el 2020 y en los años previos (42,4% desde diciembre de 2015, según el estudio de ATE Indec).

“Tenemos que avanzar hacia una efectiva superación de la inflación. Si bien no se recupera la pérdida del año anterior, el Gobierno podrá contribuir con un mensaje claro de recuperación de la alicaída posición de compra de nuestra salario” declaró Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional (Mundo Gremial, 21 de mayo).

Además de insistir en un fallido control de precios por parte del gobierno, se apresta a firmar el acuerdo con la mera inclusión de una cláusula de revisión en noviembre: no reclama la cláusula gatillo (el ajuste mensual por inflación que ya han conquistado el Sutna y el Somu) y omite que el gobierno ya ha ignorado las cláusulas de revisión anteriores.

Violentan la democracia sindical para aceptar una nueva paritaria de ajuste

ATE nacional maniobra discursivamente para intentar disfrazar el hecho inapelable de que va a aceptar una nueva rebaja salarial: basta seguir para ello la difusión de los estudios mensuales que publica ATE Indec.

Por ello, y a partir de su integración al gobierno, no convoca a ningún plenario de delegados, tampoco asambleas, donde se apruebe el pliego de reivindicaciones frente a la paritaria. Se limita a reunir al Secretariado Nacional, a publicar sus resoluciones por la página web y a realizar declaraciones en los medios: en la era del Zoom, no puede garantizar una deliberación nacional.

ATE Capital, por su parte, realizó una convocatoria a un plenario de delegados generales: no solo se trató de una convocatoria restringida, sino que no permitió el ingreso de la Junta Interna del INTI (al igual que ATE Nacional en sus plenarios) y de sectores de la Verde y Blanca no alineados con Daniel Catalano, secretario general de la Seccional. También demoró el acceso de Juntas Internas como la del Incaa, que al igual que el INTI, integró la lista Multicolor y viene impulsando las iniciativas de las Juntas Internas.

Daniel Luna, de ATE INTI, denuncia la proscripción de ATE Capital en el Ministerio de Trabajo

Lo restringido y antidemocrático del plenario estuvo en línea con la reivindicación que hizo la conducción de ATE Capital de Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén: según estos, el aumento del 53% fue conseguido por el burócrata y no por la lucha de las y los autoconvocados de la salud.

Aún con el regimentado plenario, el reclamo por una verdadera recomposición salarial fue abrumador: las Juntas Internas Verdes y Blancas que plantearon esto, deben dar un paso más y convocar a las acciones de lucha impulsadas por las juntas internas de la Interjuntas.

Las juntas internas de ATE buscan abrir un curso de lucha

Las juntas internas de ATE realizaron la tercer acción de lucha el pasado viernes frente al Ministerio completando tres semanas de acciones presenciales y virtuales, en reclamo del 40% de aumento en una cuota en concepto de lo perdido desde 2015, la cláusula gatillo a partir de junio de 2021, un plan de vacunación, el pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos.

Fotos: Juan Diez

Además de este reclamo dirigido a la patronal, han planteado que ATE convoque a un plenario de delegados, al igual que lo ha hecho el plenario de ATE Córdoba. Ante el silencio atronador de la conducción nacional, han resuelto convocar a una reunión nacional de coordinación este miércoles 26 de mayo, a las 16 hs., con el objetivo de rechazar el acuerdo que se aprestan a firmar sin mandato ATE y UPCN, y a organizar una nueva acción de lucha el 31 de mayo, día de cierre de la actual paritaria, con una caravana en la Ciudad de Buenos Aires y acciones en distintas provincias.

La vigencia del método de la autoconvocatoria, clave en el triunfo de Neuquén, y de la independencia política respecto del gobierno, además de un programa acertado, son los ejes de un reagrupamiento que pelea por abrir un curso de lucha en defensa del salario y de las condiciones de vida de las y los estatales.