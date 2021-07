Plottier: empadronamiento de Trabajadoras de Casas Particulares

El miércoles 7 de julio, el Plenario de Trabajadoras de Plottier estuvo en la Feria del Parque España, lugar que concentra un gran movimiento de vecinxs de la localidad, donde realizamos la primera actividad de una campaña de empadronamiento de trabajadoras de casas particulares. Solo en la ciudad capital se calcula que hay 15.000 trabajadoras de casas particulares.

La actividad tuvo una enorme repercusión. Distintas compañeras que se acercaron a empadronarse contaban sobre las problemáticas que sufren en los lugares de trabajo. También fueron críticas de la inacción del sindicato local para defender los derechos laborales y organizar al sector. Funciona como una sucursal del nivel nacional, es prácticamente un sello con dirigentes eternizados en los cargos.

De los primeros datos del empadronamiento surge que el 95% de este sector laboral no están formalizadas, con jornadas laborales extenuantes y salarios de miseria que apenas alcanzan para subsistir. Muchas son sostén de hogar.

Expresaron las compañeras que terminan realizando múltiples tareas que exceden las generales para las que fueron contratadas, sino también se agrega el cuidado de personas mayores y niñxs por un mismo salario. En muchos casos sufren situaciones de maltrato, persecución laboral y hasta estafas.

En los casos absolutamente mayoritarios de trabajadoras no registradas, no tienen seguro por accidentes, ni cobertura médica. Los padecimientos de salud como consecuencia de las actividades que realizan (afecciones de la columna vertebral, várices, etc.) no tienen la menor cobertura y cuando llega la edad de jubilarse, por no tener aportes suficientes, se pierde el acceso a una jubilación.

En Neuquén, al inicio de la pandemia, el Estado a través del decreto 554 del 18 de mayo del 2020 firmado por el gobernador Omar Gutiérrez mostró una de las facetas más discriminatorias hacia uno de los sectores más explotados y empobrecidos: el gobernador autorizó la actividad laboral en casas particulares, pero restringía el uso del transporte público para llegar al lugar de trabajo, sugiriendo que se lo hiciera “caminando, en bicicleta, moto o cualquier medio de transporte individual”.

Otra agresión viene del propio sindicato que ha firmado a escala nacional un 42% en 4 cuotas que llega al tope de los $30.000 a cobrarse en marzo de 2022. Esto agrava toda la situación. Este salario de miseria, resuelto a espaldas de las trabajadoras, las empuja a tomar otros trabajos aún más precarios para compensar la pérdida respecto a la inflación.

Estamos hablando de millones de mujeres que son sometidas a un nivel de explotación laboral y que ni siquiera alcanzan los derechos de la ya precarizadora y flexibilizadora ley de Contratos de Trabajo.

Ante esta realidad es necesario organizar a las compañeras y poner en pie una organización independiente del Estado y de una dirección sindical que funciona de espaldas a las trabajadoras, que luche por los derechos laborales de las mismas.

Convocamos a todas las trabajadoras a sumarse a la agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha y organizarse de manera independiente de los gobiernos para avanzar en la lucha y la conquista de todas nuestras demandas.

Nos tomamos como tarea ir a fondo por todos los reclamos y reivindicaciones de este sector, vamos por un 100% de aumento salarial y el rechazo del 42% acordado en la última paritaria, por ser insuficiente, reincorporación de todas las trabajadoras despedidas desde el inicio de la pandemia, por la implementación de un seguro de desempleo por arriba de la canasta básica y el acceso a una moratoria a cargo de la patronal y del Estado para alcanzar la jubilación. Reconocimiento de antigüedad. Basta de precarización laboral. Vacunas para todas ya.