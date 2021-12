Prestadorxs Precarizadxs: balances y perspectivas

Llegando a fin de año, les prestadorxs precarizadxs vemos la necesidad no solo de hacer un balance de la lucha que venimos desarrollando, sino también de poner sobre la mesa el camino a recorrer. El 2020 fue durísimo para el sector. Muchas obras sociales en complicidad con un Estado al servicio del ajuste del FMI recortaron nuestras prestaciones en desmedro no solo de nuestro trabajo, sino también de los derechos de las personas con discapacidad. En medio de una brutal crisis económica agudizada por la pandemia, en un año con más del 50% de inflación y sin aumento al nomenclador, nos organizamos y obtuvimos un aumento acumulativo del 74% en 6 cuotas; la mitad no acumulativas. Esto aún sigue siendo insuficiente no solo por la inflación, sino por lo postergado del sector a lo largo de varios años. Este aumento lo arrancamos mediante el camino de la organización y la lucha, y en unidad con otros sectores.

2021, fruto de la lucha

Lo conquistado este año es sumamente positivo: somos de los sectores de trabajadorxs que arrancaron uno de los aumentos porcentuales más altos, y esto sin tener ningún tipo de representación sindical. Y eso se debe, en gran parte, al rol de Prestadorxs Precarizadxs SyE, un frente de lucha que hemos construido con diversos sectores políticos e independientes y del que participamos como APEL Prestadorxs. Hemos sido impulsores del método asambleario, del frente único y de mantener la lucha en las calles y la difusión en las redes.

Con este método arrancamos este año con un aumento del 10%, que correspondía al mes de diciembre del 2020. Para el mes de mayo, conquistamos un 34% escalonado no acumulativo (abril-julio-octubre), y también un 30% escalonado acumulativo para agosto (octubre-noviembre-febrero). Porcentualmente, hemos arrancado un 74% de aumento; pero hay que hacer la salvedad de que aún seguimos bajo la línea de pobreza, ya que lo perdido durante los últimos años es atroz, y claramente no ha sido recuperado. Además de que nuestro salario es diferido, y por lo que de hecho el aumento del 10% para febrero 2022 lo cobraremos recién en junio, cuando nuevamente lo habrá consumido la inflación por el atraso característico de las obras sociales. Esto motiva que nuestra lucha por el pago a mes vencido y la actualización constante sigue vigente.

En el mes de junio realizamos una campaña virtual junto a Monotributistas Organizadxs que recibió 90.000 adhesiones, con la que logramos frenar el robo que significaba el aumento del monotributo retroactivo del 35%. Un ataque que el gobierno solo se guardó para, entre gallos y medianoche, volver a atacar con un 53% de aumento que pretende imponer para comienzos del 2022.

Perspectivas para lo que se viene

El 2022 se vine caliente, marcado por el intento del gobierno de Fernández de acordar con el FMI con la complicidad de la oposición patronal. El “plan plurianual” implicará un nuevo golpe contra lxs trabajadores. El proyecto de presupuesto 2022, que quieren aprobar el próximo jueves, además de venir con un anunciado tarifazo en los servicios y un monotributazo del 53% vendrá con un cantado ataque para el área de salud. Aunque la letra chica final del proyecto es aún desconocida para la población, la oposición patronal no opuso resistencia a que se trate a las apuradas, mientras la burocracia sindical asegura hasta por su madre que el acuerdo va a ser indoloro para los trabajadores y los sectores populares. Vemos una vez más que no hay grieta entre el gobierno y la oposición patronal cuando de cumplir con el Fondo se trata. La única grieta está entre los que nos someten al FMI y los que no nos resignamos y damos pelea a su plan de guerra contra lxs trabajadorxs.

Es por esta razón que desde APEL Prestadorxs llamamos a lxs prestadorxs a copar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país, junto a los cientos de organizaciones sindicales, sociales y políticas que convocan a movilizarse este sábado 11 de diciembre contra el pacto de ajuste del FMI, del gobierno y de la oposición patronal. Solo golpeando con un solo puño lxs trabajadorxs ocupadxs y desocupadxs podemos dar la pelea por defender nuestras condiciones de vida.

Llamamos también entonces a lxs prestadorxs y al resto de sectores que se referencian en Monotributistas Organizadxs a delinear un plan de lucha para combatir el aumento del monotributo que está fijado para el mes de enero.

