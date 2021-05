Primer triunfo en la lucha en la Untref

El 13 de abril las autoridades de la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref) comunicaron la separación temporal de Mariano Sardón, coordinador de la carrera de Artes Electrónicas, denunciado por acoso sexual y maltratos laborales. La denuncia había sido realizada por Marina Rieznik, Laura Esteras y Carla Lois. Las profesoras fueron despedidas de su cargo hace un mes, sin ningún justificativo. La visibilización del hecho y la separación de Sardón, es producto de la lucha estudiantil-docente y su organización independiente.

-¿Qué novedades hay en torno a tu despido en la Untref?

Marina: Recientemente el rector de la Untref, Anibal Jozami, ha decidido separar de sus tareas a Mariano Sardón, coordinador de la carrera de artes electrónicas, acusado de despedirnos injustificadamente en plena pandemia, maltratarnos y acosarme sexualmente. El rector hace lugar así a un pedido de la intensa lucha que llevamos adelante con mis compañeras docentes, con los estudiantes y con Conaduh. Sin embargo, debemos mantenernos movilizadas, no sólo porque todavía no nos han reincorporado, sino porque pueden continuar escalando la violencia institucional: en la cuenta de Instangram oficial de la carrera han procedido a borrar hasta el mínimo indicio de nuestro paso por la Untref, eliminado todas nuestras fotos y videos, así como los que realizaron los estudiantes en nuestra cursada.

-¿La materia que vos y tus compañeras dictaban se sigue dando?

M: Antes de ser separado, el coordinador hizo un primer intento de reemplazarnos y el docente renunció en solidaridad con nosotras. No obstante, quince días antes de empezar la cursada, el coordinador consiguió que una docente que está viviendo en Italia, sin mucho conocimiento de cómo se desarrollaba la situación acá, aceptara reemplazarnos dando clases desde allí.

-¿Cuál es la explicación de los despidos que da la Universidad?

Marina: Hasta ahora no existe ninguna comunicación oficial acerca de por qué se decidió relevarnos en nuestras tareas, lo único que había existido era un comunicado publicado por asuntos jurídicos de la Untref, cerrado a comentarios, en la página de Instangram oficial de la carrera, que informaba que nuestro contrato del 2020 se había terminado en el 2020. Pero no contenía ninguna explicación respecto a la no renovación, que era lo que estaba en cuestión. De hecho, han resuelto borrar ese comunicado de dicha cuenta, otro triunfo de la lucha que nos indica que hay que seguirla.

-¿Qué posición ha tomado ante esta situación el sindicato Aduntref (Conadu)?

Marina: El sindicato promueve entre los docentes la lógica del sálvese quién pueda. Si entre los estudiantes discuten desde el primer minuto medidas de lucha para pedir nuestra reincorporación, el gremio, en cambio, está paralizado. Ante la falta absoluta de instancias de deliberación colectiva, tuvimos que escribirle al Secretario General, Julio Canessa, pidiendo que se pongan a la cabeza de la defensa de sus trabajadores y pidan nuestra reincorporación. No tenemos respuesta por ahora, tampoco conseguimos antes que pidan la separación preventiva de Sardón. El rector, muy a su pesar, y como reacción a la lucha, ha hecho más que el sindicato.

-¿Esta experiencia impulsó la organización de la docencia frente al inmovilismo del sindicato?

Marina: Sí, como el sindicato no llama asambleas, estamos impulsando un encuentro de docentes afiliados o no, para generar espacios de intercambio colectivo, que nos permitan defender nuestras condiciones de trabajo. Queda claro en la experiencia que estamos recorriendo la necesidad de organizarnos para luchar y terminar con el acoso y la discrecionalidad.