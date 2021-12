Río Negro: suspenden la 1° Fiesta de la Sidra por la presión popular

El intendente de Villa Regina, Marcelo Orazi, del oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro, y gran parte del poder político local intentaban celebrar este 18 y 19 de diciembre la 1° Fiesta de La Sidra, pero debió suspenderla. A metros de donde se desarrolla hoy una lucha obrera icónica, por la propia significación para la localidad de la fábrica y sidrera La Reginense, que hace días cumplió 92 años, pero también la combatividad y popularidad que ha adquirido la lucha y su organización de sus trabajadores, que salieron a la ofensiva al proponer ser ellos quienes vendan el caldo que la patronal quiso sustraer ilegalmente.

El gobierno publicó un comunicado donde habla de violentos y amenazas que obligarían a suspender la fiesta. Es un intento por ocultar que su decisión representa antes que nada una recule. Hasta aquí el gobierno ha sido el violento, al no dar ninguna respuesta a los reclamos de estas familias trabajadoras, mientras que la lucha y quienes la rodean de solidaridad y acompañamiento nunca ha sido parte de lo que se les acusa.

El gobierno de Marcelo Orazi no propuso una salida de fondo: ni pagar los salarios adeudados, ni hablar de la defensa de los puestos laborales, ni de los millones que desvió la patronal vaciadora. Orazi ofreció una propuesta que recibió una contra propuesta de los y las trabajadoras, y que espera respuesta. El propio poder político ha sido denunciado por este sector combativo como responsables de su situación, y ahora les exigen y no confían en él. Hay que mencionar que de la negociación están siendo parte solo los y las trabajadoras, y no las actuales conducciones de los sindicatos que intervienen, como las de Soefrnyn, Sthimpra y Foeva, que se han borrado del mapa.

Por la tarde del viernes 17 los y las trabajadoras autoconvocadas de La Reginense en lucha sacaron un comunicado repudiando el ataque del gobierno. Dicen que «las injusticias que arrastran ya tres años(en los cuales hubo una intervención provincial) y que desembocan en una tremenda precarización laboral, con más de 50 puestos de trabajos perdidos, con deudas millonarias y la triste muerte de un trabajador contagiado en la planta»; y continúan: «No vamos a permitir que en tiempos de democracia se busque demonizar a

los oprimidos, a los trabajadores a las familias que sufrimos por la responsabilidad de malos

dirigentes que anteponen sus intereses».

Sin embargo, lejos de sentirse intimidados, los y las trabajadoras de La Reginense en lucha estarán en las calles este sábado 18 y este domingo 19 a las 20:00 en la Plaza de Los Próceres, pleno centro realizando una manifestación y han convocado a todos los gremios, y comunidad en general a sumarse y apoyar la lucha.

Vamos todos y todas a la plaza y las calles en apoyo a la lucha de los y las trabajadoras de La Reginense, una lucha obrera y popular.

