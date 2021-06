Sanidad: Daer, otra vez al rescate de la patronal

Casi en simultáneo con la nota de Prensa Obrera reclamando un plan de lucha por el salario en el gremio de la Sanidad, ante la negativa de las patronales a sentarse a las paritarias, el consejo directivo de la Federación de Asociaciones de la Sanidad publicó un comunicado que anuncia un paro de 4 horas por turno los días jueves 1° y viernes 2 de julio.

Bajo el título “Sin salario no hay Salud”, agrega que previamente, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de este mes, se realizarán asambleas informativas en todos los sectores y turnos. El texto no menciona cual es el aumento salarial que se reclama y mucho menos que esas medidas formen parte de un plan de lucha a desarrollar si la petición no es satisfecha. Como siempre, las medidas fueron bajadas verticalmente sin consulta con las bases del gremio. Visto así, el anuncio tiene todas las características truchas del “plan de lucha” anterior, que se levantó ni bien el gobierno autorizó el aumento de los valores de la medicina privada -aranceles sanatoriales y cuotas de las prepagas. Para los trabajadores hubo sólo un ajuste mínimo, correspondiente a la revisión del 2020.

No es casual, por lo tanto, que estas nuevas medidas se planteen cuando las cámaras empresarias de salud están desplegando toda su artillería -incluida la vía legal- para una nueva autorización de aumento de sus precios, que comience por un 9,7 % inmediato. Apenas 24 horas después del reclamo de Daer, como jefe de la CGT, de que se reabran las paritarias, encara en su propio gremio una maniobra “obrero-patronal”.

Con la experiencia de las medidas anteriores de este tipo, donde las bases del gremio sobrepasaron en muchos establecimientos a los dirigentes y sortearon las trabas impuestas por la burocracia, con asambleas y cortes de calle, hay que utilizar las asambleas de establecimiento para exigir que se fije un reclamo de $100.000 de salario básico, mínimo inicial y se vote un verdadero plan de lucha que se extienda luego del paro de 4 horas, hasta lograr el reclamo solicitado.

Read more