Telefónicos: suspensión del ingreso a los domicilios y de la atención en las oficinas comerciales

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

La segunda ola de la pandemia, con las nuevas cepas, está llevando al colapso del sistema de salud público y privado. Los hospitales y los servicios del Pami están saturados. Los informes diarios de ocupación de camas de terapia intensiva dan cuenta del inminente colapso, sin mencionar que no se tiene en consideración el agotamiento de los profesionales de la salud.

En el gremio de las telecomunicaciones arrecian los informes de compañeras y compañeros contagiados. Y la situación se vuelve más aguda entre los más expuestos/as en las oficinas comerciales y en los sectores técnicos que ingresan a los domicilios.

La semana pasada perdimos otro compañero en la zona sur del Gran Buenos Aires, Carlos Rubén Luna, trabajador de Telefónica que formaba parte de la población de riesgo, pero aun así se encontraba trabajando. Esto debe alertarnos frente a la Resolución 4/2021 conjunta de los ministerios de Trabajo (Moroni) y de Salud (Vizzotti) que autoriza a las empresas a convocar a trabajar al personal de riesgo que hayan recibido la vacuna.

El año pasado cuando se produjo el paso del ASPO (aislamiento) al DISPO (distanciamiento) se habilitaron la apertura de las oficinas comerciales y el reingreso a los domicilios con protocolos de bioseguridad. Las actas-acuerdos entre las empresas y la MUS fijaron que esta forma de trabajo regirá “en tanto no se produzca un retroceso a una nueva etapa de aislamiento o un cambio de la situación epidemiológica con un aumento de casos positivos” (Comunicado FOETRA Nro2168 – 27/11/20). La situación epidemiológica aumento abruptamente, lo cual exige la suspensión del ingreso al domicilio y de la atención presencial en las oficinas comerciales.

Además, los protocolos en la mayoría de los casos no se están cumpliendo. Por ejemplo, en las oficinas comerciales no se respeta el distanciamiento social de 2 metros y la presión de las Empresas no permite aislar por contactos estrecho, o se arman “burbujas” de 2 o 3 compañeros/as cuando el grupo expuesto supera a más de 10 trabajadores/as. En los sectores técnicos presionan con “la productividad” para que se mantengan los “números” previos a la pandemia cuando es evidente que el cumplimiento de los protocolos hace caer el ritmo de trabajo.

Los docentes de la Capital van a un paro convocado por Ademys al que se sumaron otros sindicatos y las seccionales combativas de Gran Buenos Aires. Denuncian lo evidente, que no se cumplen las condiciones de bioseguridad en las escuelas ni en el transporte público. Reclaman la suspensión de las clases presenciales y las vacunas para todos.

Las vacunas se producen en Argentina, ¿por qué no se aplican?

Los trabajadores de las telecomunicaciones fuimos declarados esenciales, pero nunca fuimos prioridad en el plan de vacunación del gobierno. La distribución rápida y masiva de vacunas es fundamental para evitar el costo en vidas y en salud de los trabajadores. El Laboratorio mAbxience produce millones de vacunas de AstraZéneca en Argentina, pero hasta el momento solo entregó al país 590.000 dosis de las 22 millones acordadas. El gobierno debería declarar la utilidad pública de este laboratorio para garantizar la continuidad y el envasado en el territorio nacional, afectando para ello todos los recursos técnicos y científicos para contribuir a la producción; junto con la liberación de las patentes. Una medida que afecta el negociado de los Sigman y Carlos Slim, propietario de Claro. Frente a la ausencia de vacunas llamamos a apoyar la campaña firmando y difundiendo en los lugares de trabajo el siguiente petitorio:

Por todo esto impulsamos una campaña en el gremio por: -La suspensión del ingreso a los domicilios de los técnicos y de la atención presencial en las oficinas comerciales. -Liberación de las patentes y Vacunas para todos/as. Declaración de utilidad pública del laboratorio mAbxience para aumentar la producción y realizar el envasado de vacunas en el país. -Derogación de la Resolución 4/2021 por inoportuna, temeraria e irresponsable que responde exclusivamente a las presiones empresarias. -Aplicación de todos los protocolos de bioseguridad. Formación de comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo. Plenario de delegados con mandato de Asambleas virtuales de trabajadores para discutir esta nueva situación. -Abajo el pacto social de las centrales sindicales con las Empresas y el gobierno. Por una salida de los trabajadores.