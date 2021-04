Televisión: la directiva del Satsaid vuelve a suspender un paro

Pese a una reunión donde las cámaras patronales se mantuvieron en la oferta miserable del 20% en cuotas, la directiva del Satsaid (sindicato de Televisión) hizo circular el miércoles 28 un acta donde acata un pedido de conciliación obligatoria y suspende el paro que estaba convocado para hoy. Con esto, desmintió un comunicado previo en que se ratificaba la medida de fuerza.

Según la directiva del Satsaid, el pedido de conciliación se basa en que hoy habría una cadena nacional de Alberto Fernández. De este argumento se desprenden varias cosas a analizar. Por un lado, deja de manifiesto una vez más la importancia de nuestro trabajo que no se corresponde con los sueldos que tenemos. A su vez, demuestra el poder potencial que tiene el gremio para hacerse escuchar; cabe recordar que en 2019 el debate presidencial se llevó a cabo un día en que había paro. En esa ocasión, pese a un reclamo que se hacía oír en las bases del gremio, la directiva del Satsaid salió a garantizar que el paro no afecte la transmisión del debate, lo que hubiera puesto en la agenda nacional la cuestión de nuestros salarios. Por último, existe un tercer elemento a considerar: con la excusa de una posible cadena nacional (que las versiones periodísticas afirman que no sucederá hoy) se decretó la suspensión de cualquier medida de lucha por quince días. En este contexto, nada garantiza que en quince días no se vuelva a usar ese mismo argumento para buscar extender la conciliación.

Como de costumbre…

No nos sorprende el accionar del sindicato que intenta excusarse del levantamiento del paro luego una furibunda campaña realizada en sus redes que prometía luchar. En el gremio ya se hizo costumbre que se convoquen paros que se suspenden horas antes por una conciliación obligatoria que retrasa y dilata más una resolución. Entendemos que esto se transformó en un método, que banaliza un accionar de lucha y desmoraliza al conjunto de les trabajadores que necesitamos ponernos de pie frente a los salarios de hambre que tenemos.

Más que nunca necesitamos que se convoque a asambleas reales, no meramente informativas, para discutir los pasos a seguir. Nuestros salarios no pueden esperar más y los paros parciales no le mueven un pelo a las patronales. Debemos tomar medidas contundentes, que afecten la normal salida al aire de los programas y votar urgente un plan de lucha por un aumento por encima de la inflación y un salario mínimo igual a la canasta familiar.