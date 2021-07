Trabajadoras de casas particulares participarán de la jornada del Plenario del Sindicalismo Combativo

El viernes 16 se realizó una reunión virtual con 100 trabajadoras de casas particulares de la ciudad de Buenos Aires.

Luego de que las trabajadoras plantearan sus problemáticas y contaran cómo se vienen organizando, intervino la abogada Valeria Díaz, de Apel (Asociación de Profesionales en Lucha), para responder dudas.

En la reunión las trabajadoras resolvieron participar de la jornada del Plenario del Sindicalismo Combativo del martes 20 junto a otros sectores de trabajadores y trabajadoras que están en lucha contra el ajuste y el hambre. Además se propuso una acción propia de las trabajadoras de casas particulares en el Ministerio de Trabajo para rechazar el 42% en cuotas que las sigue dejando por debajo de la línea de indigencia y exigir: registración ya, aumento salarial de emergencia del 100%, seguro a las desempleadas, reconocimiento de la antigüedad retroactiva.

Las intervenciones de las trabajadoras reflejaron que la situación laboral sigue empeorando: despidos, falta de registración laboral, maltratos y abusos, sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes bajo la más absoluta inacción de los sindicatos existentes y la complicidad del Ministerio de Trabajo.

Nadia de Caba contó que en 2020 cuando la actividad de las trabajadoras de casas particulares (TCP) no se encontraba habilitada por la pandemia y el aislamiento, sus empleadores que en 8 años de relación laboral no la habían registrado, dejaron de pagarle y la despidieron de hecho. Comenzó el reclamo legal correspondiente con representación de su abogada pero no le dan ningún tipo de resolución.

Esto, según explicó la abogada Valeria Díaz, se debe al mal funcionamiento de los Tribunales de Trabajo para Casas Particulares que dependen del Ministerio de Trabajo ya que las TCP se encuentran excluidas de la Ley de Contrato de Trabajo porque desde 2013 pertenecen al «Régimen especial de trabajo en Casas Particulares» y por ende se encuentran excluidas de los fueros laborales ordinarios del Poder Judicial.

Lo mismo le pasó a Sandra que se encontraba trabajando sin el registro correspondiente como cuidadora de un anciano y sufrió un despido sin ninguna indemnización tras la muerte del señor que cuidaba. En el Ministerio de Trabajo donde corresponde que la asesoren y den lugar al reclamo no le dieron ninguna respuesta, dejándola en una situación de desamparo.

Queda claro que la ley antidespidos en vigencia es una farsa, ya que en el sector de las Trabajadoras de Casas Particulares el año pasado se dieron despidos masivos, recorte de horas de trabajo, meses sin cobrar. Un verdadero empeoramiento de las condiciones de trabajo que fue noticia en todos los medios de comunicación pero ni el gobierno ni los sindicatos pro patronales del sector hicieron absolutamente nada para proteger a las trabajadoras.

En el marco de la lucha que vienen dando las trabajadoras de casas particulares por poner en pie un sindicato propio, por el 100% de aumento salarial, el seguro al desempleo y la reincorporación de las despedidas, la acción del martes 20 junto al Plenario del Sindicalismo Combativo servirá para colocar en medio de la campaña electoral las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras que hoy están saliendo a luchar: contra el ajuste del gobierno y el FMI, por la reapertura de las paritarias, contra los despidos y por el conjunto de las reivindicaciones.