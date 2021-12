UOM Siderca: sinfín de maniobras fraudulentas de la lista Violeta en las elecciones comisión interna

Entre gallos y medianoche, y lluvia, comenzaron las elecciones a comisión interna en Siderca, que se desarrollaron entre el martes 21 y miércoles 22. Habían sido anunciadas para el día martes a las 13:00, último día de la escuadra K del turno 6×2, pero empezaron 12 horas antes: a la 1:00 esa misma madrugada.

Sin la presencia de fiscales y candidatos opositores, que no fueron notificados, el oficialismo Violeta de la UOM Campana dio continuidad a las maniobras que ya habían comenzado en las elecciones a delegados; irregulares por la manipulación de los cupos, fiscalización y horarios de apertura de las urnas. Apenas hubo cinco días para preparar las candidaturas de los interesados.

Llamó la atención la ausencia de la ex Beltrán para fiscalizar, que argumentó esta ausencia en que no iba a validar esta elección con una fiscalización, por fraudulenta. Luego esta lista revirtió su posición, pero al momento del conteo volvió a retirarse, lo que marca su falta de orientación y método cuando están por fuera del armado. Su seguidismo e integración al oficialismo, con su referente como interventor en Metalmecánica San Luis, su derrotero sin rumbo después de presentarse como la opción progre, fue la autopista a su desintegración. Hacemos un llamado sincero a su base a debatir sobre el programa que defendieron alguna vez, habiendo bancado fuerte a esta agrupación.

En los galpones, entre el activismo, se debatió impugnar la elección. La condición no vinculante de esta hace que legalmente sean muy limitadas las acciones para poder anularlas, ya que según el estatuto la comisión interna se elige en congreso delegados convocado para tal fin. Cabe sí un llamado a todos los compañeros a repudiar e invalidar estos métodos.

El manual del bochorno

Este rosario de irregularidades deja entrever la inseguridad de la dirección sindical de la UOM para sostener la comisión interna, por lo cual se vale de toda artimaña para conseguir otro «triunfo» de punta a punta.

Al inicio mismo de elecciones en las sombras se suma que el número de votos obtenidos por los ganadores y por el suplente no se condice con el movimiento de compañeros que se acercaron a votar. El patrón obtenido en el escrutinio de los registros más nuevos es muy evidente: la barlota la encabezan los cinco candidatos oficialistas; y el resultado mayoritario arrojó este dibujo: los 5 primeros; 4 de los primeros 5 más el suplente; uno de esos más el suplente; el suplente entre las otras listas, la menos. Al momento del conteo, los fiscales de la Violeta eran los únicos dentro del recinto. No se cantó ni anotó el número de votantes por mesa, ni se cotejó con el padrón.

No es un triunfo buscado para llevar adelante un programa de puesta en valor de las reivindicaciones metalúrgicas; las patronales avanzan con la reforma Toyota como objetivo, pero para ello necesitan la colaboración de los sindicatos y sus internas, para frenar todo intento de organización que enfrente estos ajustes, pero también para validar con su firma estas reformas.

Para no tener sobresaltos, la dirección necesita un cuerpo de delegados cerrado y una comisión interna que sea la correa de transmisión de la colaboración gremio-empresa.

Las agrupaciones, los activistas debemos trabajar para construir una alternativa que verdaderamente represente a los trabajadores y que no necesite de estas maniobras para ganar una elección. Seguir trabajando por la recuperación del sindicato no es ya solo una necesidad, sino un compromiso impostergable para no seguir perdiendo y para avanzar en un programa obrero y planes de acción contra las reformas laborales, en defensa del salario y los puestos de trabajo.

