Bariloche: rechazo unánime al tarifazo en el transporte público

El último martes se realizó una audiencia pública por la revisión tarifaria en el transporte público. La empresa Mi Bus pretende un aumento del 110% ($94) mientras recibe millonarios subsidios desde hace años del Estado. En la audiencia pública –que no es vinculante- se denunció un mecanismo de salvataje de la empresa los tarifazos y subsidios estatales, que nunca se vieron en mejoras del servicio o mejores salarios para los y las trabajadoras.

De la misma participaron usuarios, referentes de juntas vecinales y diferentes organizaciones, entre ellas el Partido Obrero, además de la Multisectorial por el transporte público.

En la misma hubo un rechazo unánime al tarifazo. Los trece oradores expresaron la realidad que vive el usuario (trabajadores, estudiantes, changarines, jubilados/as) y el elevadísimo costo que deberían enfrentar para poder hacer uso del servicio público. Además se denunció las innumerables irregularidades de la empresa, empezando por el no pago de salarios regularmente a los trabajadores y la falta de unidades. Según el contrato la empresa debería tener 100 unidades disponibles y solo hay 75, de las cuales solo funcionan 55. No se sabe dónde están las otras 25 unidades. También se denunció que tienen unidades declaradas por el menor peso. De esta manera ahorran en el pago de las patentes además de no presentar los comprobantes del pago de los seguros de las unidades.

Desde nuestra intervención denunciamos que el aumento representaría, solo en transporte, la confiscación de un poco más del 11% de un salario promedio (según el Indec) que ronda los $33.306. El aumento de salvataje para la empresa sumada con las paritarias a la baja y la inflación se convierte en un combo demoledor para los trabajadores. Por otro lado hicimos una defensa por la continuidad laboral de todos los trabajadores del transporte.

Días atrás tanto el intendente, Gustavo Gennuso, como los referentes del sindicato de UTA habían dejado entrever la huida de la empresa. El intendente lo había dicho en el marco de un paro de trabajadores que reclamaban salarios. Luego hubo amenazas para levantar el paro, advirtiendo que quedarían en la calle. Repudiamos estos dichos y métodos propios de patrón de estancia del intendente y advertimos que también el intendente con este aumento podría estar allanando el camino para una nueva empresa.

Por parte de la patronal, la exposición del representante de la empresa defendió el aumento sin mostrar ningún número, y solo se esforzó en justificar los gastos que tenían sin mostrar ninguna prueba fidedigna. La investigación de las cuentas de la empresa es imprescindible, como la apertura de los libros contables.

La crisis en el transporte se profundiza en Bariloche y la provincia. Previo a la audiencia pública hubo una movilización, que reflejamos en Prensa Obrera, por el mismo motivo, rechazando el aumento. Estamos ante un inminente aumento y no debemos dejar que se concrete porque atenta contra el bolsillo del trabajador.

La lucha callejera y la organización de quienes rechazamos el aumento, uniendo a organizaciones y usuarios será la que finalmente tuerza el brazo al gobierno municipal. Toma fuerza la importancia de que el transporte se municipalizado con control de los trabajadores y expropiando sin pago los bienes de Mi Bus.

Mira la intervención del PO Bariloche en este link;