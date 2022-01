Continúan los piquetes de vecinos ante los cortes de luz

El 2022 inició con cortes de luz en todo el Amba y con la respuesta de los vecinos en numerosos barrios. Se estima que alcanzaron picos de entre 50.000 y 60.000 usuarios sin suministro eléctrico. Todas las noches se suman vecinos a protestar con piquetes en las esquinas. Comenzaron los vecinos de Liniers y Mataderos por cortan la General Paz, y se sumaron en Boedo, Floresta y Flores -entre otros.

Llegado este punto, la concesionarias privadas alegan “pérdidas” por las tarifas “controladas” y el gobierno “sanciona” al tiempo que libera tarifas y aumenta los millonarios subsidios. Para desentenderse de su responsabilidad, el gobierno ha multado a Edesur –la que acumula más cortes- por $105 millones por las interrupciones y $133 millones por atención deficiente, además de reclamar el no cobro de la energía no suministrada: chirolas que no compensan el daño emergente. Lo que se omite mencionar es que las distribuidoras absorben este “gasto excepcional” con los subsidios millonarios del Estado.

Read more

Read more

Read more