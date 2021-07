Córdoba: orden de desalojo de mujer de 70 años, en Salsipuedes

Imagen: Ezequiel Luque

Agustina Tolosa, de 70 años de edad, recibió una orden de desalojo por parte del poder judicial de la provincia. La mujer campesina habita un terreno ubicado en Salsipuedes, una localidad ubicada en el departamento Colón, a 40 km de Córdoba Capital. Cabe tener en cuenta que el predio fue cedido por el ejecutivo local hace 18 años.

De esta manera, a Tolosa se le niega el derecho de posesión. Según el Código Civil y Comercial, hay derecho posesorio cuando esa posesión es ostensible, es decir pública, visible para el resto de las personas e ininterrumpida, requisitos que la mujer reúne, pero que la justicia provincial niega.

Tolosa paga los servicios e impuestos para que se le reconozca derechos posesorios. Sin embargo, el Poder Judicial asistiría en favor de herederxs que reclaman lo que de hecho abandonaron, vulnerando derechos adquiridos, que asisten a quienes humildemente habitan, sostienen y viven de la tierra. Esto sucede y como figura repetida que se da en las zonas rurales de la provincia de Córdoba.

El desalojo se realizaría el próximo martes 6 de julio. La familia que reclama los terrenos se presentó ante la justicia en el año 2016. Tolosa “no se presentó al juzgado en tiempo por desconocimiento, y, al ser zona rural, nunca le llegaban las notificaciones en tiempo y forma; por ende, el juez la considera en rebeldía y dictamina que se tiene que ir”, explicaron a Cba24 allegadxs de la mujer campesina.

Por la urgencia de lo expresado vecinxs y distintas organizaciones expresan su solidaridad con Agustina Tolosa y sus familiares. Cabe tener en cuenta que, la mujer de 70 años reside en el predio junto a su hija y su nieta. De concretarse el desalojo, por parte del juez Eduardo Benito Bruera, las mujeres se quedarían sin un hogar en el crudo invierno. Un caso similar se registró días atrás en la ciudad de Rio Ceballos.

Quienes gobiernan y la justicia no solo que no garantizan el derecho a la tierra y la vivienda, sino que además vulneran derechos adquiridos. Toda la solidaridad con Agustina y sus familiares, no al desalojo. Tierra para lxs trabajadores, no para los especuladores.