Otorgan prisión domiciliaria al cura abusador Raúl Sidders

La medida no se hará efectiva todavía porque apelarán el insólito fallo, luego de haber ordenado la prisión efectiva.

El juez Agustín Carlos Crispo, a cargo del Juzgado de Garantías Nº6 de La Plata, resolvió el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria al cura abusador Raúl Sidders, procesado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores a raíz de la denuncia de “Rocío” -quien acudía al colegio San Vicente de Paul donde el religioso oficiaba de capellán.

El cura, quien perpetró vejámenes sistemáticos a niñes y adolescentes de esa institución educativa durante casi 20 años, se encuentra desde el 1 de diciembre cumpliendo prisión efectiva en la Alcaldía Roberto Pettinato, en la localidad platense de Lisandro Olmos. El reciente fallo de morigeración de prisión del juez Crispo, propiciado por el fiscal Álvaro Garganta, carece de toda fundamentación y debe ser repudiado.

La medida no se hará efectiva aún porque los abogados patrocinantes de Rocío, Pía Garralda y Juan Pablo Gallego, informaron que apelarán el fallo. La resolución judicial no puede justificarse en el resultado de las pericias médicas realizadas a Sidders, las cuales descartan que la prisión efectiva pueda afectar el tratamiento de la salud del mismo -en los meses que lleva detenido no ha sufrido afección alguna.

Peor aún, al radicarse la denuncia penal el cura abusador debió regresar por orden judicial desde la provincia de Misiones, a donde había sido trasladado a cumplir funciones con el obispo de Iguazú, en las cercanía de la Triple Frontera y por lo tanto con un alto riesgo de fuga. Al mismo tiempo, la intervención del arzobispo de La Plata, «Tucho» Fernández, respaldando a Sidders, intimidando a las víctimas e intimando a medios de comunicación que cubrieron el caso, es una muestra de la injerencia de poder eclesiástico que puede a su vez frustrar u obstaculizar el proceso judicial.

Rocío, sus abogados y las organizaciones de mujeres y de lucha contra la impunidad de los abusos eclesiásticos han hecho público su rechazo al fallo y anunciaron que seguirán peleando contra el intento de encubrimiento y por el juicio y castigo con prisión efectiva de Raúl Sidders.