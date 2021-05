Consejo Directivo en Sociales: episodio mil, guerra de funcionaries ajustadores

En el día de ayer, el Consejo Directivo de nuestra facultad (órgano de cogobierno de la misma) no funcionó por no llegar a completar el quorum necesario. En efecto, les consejeres aliades de La UES (PJ) y sus aliades de Alternativa Académica (UCR), es decir quienes responden directamente al rectorado de la UBA, no se conectaron a la sesión impidiendo el normal funcionamiento del consejo.

Dicho esto, lo más llamativo de la situación es la completa impotencia política de la decana y sus aliades de La 15 (La Mella – La Campora). Ocurre que dirigiendo la facultad se limitan a comentar la situación desde declaraciones por redes sociales, o por mail institucional, pero no proponen ninguna salida a los problemas que la atraviesa la facultad. Esto se replica a la hora del problema presupuestario: nuestra facultad es sistemáticamente atacada por el gobierno, por medio del recorte presupuestario, y del rectorado por medio de la subejecución del mismo.

Fuera las camarillas, abramos un rumbo independiente en sociales

Para salir de semejante crisis política en nuestra facultad hace falta una verdadera democratización de la FSOC. Lo que implicaría un choque a fondo con todo el régimen universitario, algo que Mera es incapaz de desarrollar porque forma parte de ese régimen. Esto dañaría directamente la completa monopolización de los padrones profesorales por parte de las camarillas que gobiernan e implicaría ampliar la ciudadanía universitaria a quienes verdaderamente construimos día a día la facultad: docentes, estudiantes y no docentes. Además, evitaría los privilegios de manejar los recursos de la facultad con pocas manos, que es lo que hoy ocurre.

Por el momento, es imprescindible que les estudiantes intervengamos y nos organicemos de manera independiente de estos bloques ajustadores en pugna. Recordemos que ninguno de los bloques en disputa por los cargos de funcionarios dijo nada acerca del ajuste presupuestario que está ejecutando el gobierno nacional, ya que todos lo apoyan. Tenemos el desafío de recuperar nuestro Centro de Estudiantes para separarlos de las camarillas universitarias y ponerlo al servicio de la defensa de sociales. En este sentido, la asamblea del día sábado a las 17 hs. auto-convocada por distintas organizaciones estudiantiles independientes es un primer paso hacia este rumbo.