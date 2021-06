Facultad de Farmacia y Bioquímica: elecciones presenciales en la pandemia

Este jueves 3 y viernes 4 de junio en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA se realizaron las elecciones presenciales -en contra de todo criterio sanitario- del claustro de profesores del Consejo Directivo. Los más de 50 mil contagios y 1.122 muertes que se registraron ambos días en la Argentina no fueron suficiente razón para frenar el proceso electoral llevado a cabo dentro de las 4 paredes cerradas de FFyB.

La elección se realizó en la Sala de Conferencias, única aula de la facultad que tiene al menos dos ventanas para abrirse, mientras casi la totalidad de las actividades presenciales que realiza la universidad (investigaciones, prácticas, trabajos en laboratorios, etc) se encuentran -y con razón- suspendidas.

Es decir, para la decana Cristina Arranz y la gestión, el coronavirus no es excusa para frenar que el sector de más avanzada edad y que compone la mayor cantidad de población de riesgo de la facultad tenga que movilizarse (y exponerse) hasta Junín 954 para votar.

Además, un sistema absolutamente antidemocrático

Primero hay que hacer una distinción importante. En esta elección solo votan quienes la facultad considera que son “profesores”: jefes de cátedra, profesores adjuntos, asociados o titulares, y quienes tengan su cargo regular dentro de FFyB. En cambio, la amplia mayoría de docentes restantes de la facultad, jefes de trabajos prácticos, ayudantes de 1º y 2º categoría, auxiliares o interinos (es decir, quienes nos dan las clases en el zoom y los laboratorios) no participa de esta elección.

O sea, de los más de 1.200 docentes que tiene la facultad, solo votan 164. ¿La democracia? Bien, gracias. Para colmo, esta elección reparte 8 miembros (los 8 representantes del claustro de profesores) de los 16 que componen el Consejo Directivo. En resumen, 164 personas de las más de 9.000 miembros de la comunidad educativa de FFyB eligen la mitad de los integrantes del órgano de “gobierno” de la facultad.

¿Qué se juega en esta elección?

Por lo visto, los intereses que hay en juego son muy distintos a las preocupaciones que tenemos los estudiantes. En esta elección las únicas dos listas que se presentaron -la Lista 1 (la lista del rectorado: Arranz/ Nuevo Espacio – Franja Morada) y la Lista 2 (la lista del gobierno: Alternativa Académica/Sinapsis – Grupo Bicentenario)- se disputan quién va a manejar la enorme caja y recursos de la facultad. Es decir, es una elección en donde pelean la lista de la gestión y la lista que en todos los Consejos le vota absolutamente todo a la gestión.

El resultado del comicio arrojó que, como era previsible, la lista de la decana se impuso con el 73% de los votos, sobre el 26% que sacó la lista“albertista”. De esta forma, ambos grupos se repartieron 6 y 2 miembros del consejo respectivamente.

Finalizada la elección, queda claro que para las autoridades es y siempre fue su prioridad defender solo sus intereses, y que si hoy los estudiantes no tenemos promos virtuales, no se flexibilizan las correlatividades, no hay TPs o prácticas para la gente que las necesita para recibirse y demás reclamos, no es porque la pandemia lo impida, sino porque la gestión no tiene la voluntad.

Pero, mientras ambos grupos pelean por quien “administra” los generosos recursos que junta la facultad con los convenios con empresas y laboratorios privados, arancelando posgrados y con el presupuesto universitario -plata que no sabemos a dónde va-, para nosotros cada día es más difícil sostener la cursada virtual.

Por eso, como ya demostramos en el 2020 cuando nos organizamos los estudiantes junto al CEFyB y ganamos los finales virtuales, hoy tenemos que repetir ese camino y poner como prioridad en la facultad todos nuestros derechos y la defensa de la educación pública, por encima de cualquier interés ajeno a nuestros reclamos. Ya ganamos una primera tanda de exámenes promocionales. Sin lugar a duda, este es el camino, y está en nuestras manos.