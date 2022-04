Gran elección de la Izquierda al Frente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

La UJS luego de finalizarse los escrutinios.

El pasado 8 de abril fueron las elecciones estudiantiles en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La lista 4 – la Izquierda al Frente quedó a tan solo 85 votos de ganar el CEFyL y avanzó en casi todas las carreras, logrando conquistar representaciones estudiantiles en la mitad de la facultad: Retuvimos la minoría en el Consejo Directivo, la mayoría en la Junta de Historia y la minoría en Artes y Geografía, además volvimos a ingresar a la junta de Filosofía. También recortamos la cantidad de votos con El Colectivo (en 2019 perdimos por 192 votos). Una enorme elección con una campaña militante que colocó en el centro de la escena la crisis nacional responsabilidad del gobierno del Frente de Todos y la necesidad de recuperar nuestro centro de estudiantes (en manos de La Cámpora y el Movimiento Evita) para enfrentar el ajuste.

La franjización de “El Colectivo”

La debacle económica y política, atravesada por el acuerdo con el FMI, impactó en Filo. No se le escapa al Colectivo – La Cámpora y la gestión K que integran un gobierno que perdió 5 millones de votos y es responsable del 50% de pobreza y de la inflación récord en marzo de un 6,5% en nuestro país.

La cursada en Puan abrió sus puertas después de 2 años de virtualidad con los problemas de siempre, pero profundizados. Los ascensores rotos, el “bañe”’ sin distinción de género, la biblioteca, el Umbral y el lugar del anterior bar del CEFyL están clausurados, las aulas sobrepobladas con gente cursando en el piso y la falta de oferta horaria en la cursada de todas las carreras son el reflejo del ajuste en la Facultad.

La campaña del Colectivo buscó esconder a los estudiantes que son parte del Gobierno de Alberto Fernández. Evitaron toda la elección hablar del ajuste nacional para desarrollar una campaña vacía de contenido con la consigna “Avanzar para transformar Filo”. Sin embargo, políticamente apostaron a mostrar una alianza más fuerte con la gestión de Américo Cristófalo para mostrar que con esa estrategia va a mejorar la situación de Puan. Pero, qué se logró hasta ahora así? Retroceder cada vez más. Esto se expresa en la entrega y reducción de los espacios originales del Centro de Estudiantes como el bar y la fotocopiadora, que no se haya implementado ninguna reforma edilicia en estos dos años y que el edificio nuevo, que conquistamos con la lucha de más de 10 años, todavía no esté abierto para la cursada general. El hecho de que el Colectivo nunca haya levantado la voz en el Consejo Directivo para exigirle a la gestión que las aulas de grado se garanticen y que se construya el jardín materno-paternal que se habían comprometido en su momento a realizar, muestra las limitaciones de no poder desarrollar a fondo la pelea por la apertura del nuevo edificio por estar atado a su vínculo con el Decanato.

El Ya Basta – Nuevo Más se tomó el bondi: el mejor amigo de El Colectivo

Las elecciones en Filo dejaron otra claridad. La Izquierda al Frente se constituyó con la responsabilidad de agrupar a 5 agrupaciones para fortalecer la unidad de la izquierda frente al Gobierno, mientras que la actitud del Nuevo Más fue destructiva desde el inicio. A la hora de cerrar las negociaciones y dejar de lado las mezquindades, ellos pidieron tener la presidencia y la paridad en todas listas del Frente, lo cual fue un pedido completamente por fuera de la realidad política de su agrupación en la facultad. Los números hablan: la lista 4 sacó casi 4 veces más que ellos mientras que el MAS quedó por abajo del FEI, una agrupación de la carrera de Edición (1.900 frente a 550).

Su accionar fue un crimen político total. Después de romper la unidad de la izquierda de forma irresponsable para priorizar su autoconstrucción en Filo, su campaña se centró en agredir a la Izquierda y le mintieron a lxs estudiantes: sostuvieron que ellos disputaban el segundo lugar, que había triple empate, mientras eran conscientes de que estaban sacando 500 votos. Mientras que desde la Lista 4 – La Izquierda al Frente llamábamos a concentrar el voto en la lista de la izquierda unida que estaba disputando voto a voto el CEFYL ellos apostaron a dividir los votos de la izquierda regalando el centro a la Cámpora y el Movimiento Evita. Una irresponsabilidad propia de una secta desinteresada por construir un movimiento de lucha en la facultad.

Por eso resaltamos que la unidad de la izquierda es la verdadera alternativa y que juntos podemos ganar hasta sin el MÁS, teniendo en cuenta los resultados del 2019.

Pongamos a Filo de pie

Los resultados de la elección dejan fortalecida a la Izquierda que seguirá dando batalla ante los desafíos que se vienen, en un año que promete traer más ataques a la educación con un ajuste a medida del FMI. Para esto será clave la organización independiente de las autoridades y gobiernos en las distintas carreras de la Facultad para conquistar la triple franja horaria, las reformas edilicias, la apertura del edificio nuevo y la instalación del jardín materno-paternal y la defensa del presupuesto universitario. Ahora empezaremos la campaña contra la sobrepoblación en los cursos y por la asignación de nuevas aulas para los prácticos y para conquistar el presupuesto para el viaje interescuela para lxs estudiantes de Historia.

Desde la UJS Partido Obrero en Filo estaremos acompañando cada lucha en defensa de nuestra cursada porque entendemos que necesitamos de la organización estudiantil para enfrentar el ajuste del FMI. Manos a la obra!