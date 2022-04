Organicemos un movimiento estudiantil independiente al gobierno que enfrente el ajuste

Foto: TN

La ronda de elecciones universitarias en La Plata, la UBA , la Unlam y la UNR dan cuenta, en general, de un avance de las agrupaciones ligadas a los rectorados. Fundamentalmente la Franja Morada. Los comicios fueron armados a medida de las autoridades universitarias, con escaso tiempo de cursada presencial, lo que limitó profundamente el debate y politización de la elección. Tampoco caben dudas que el apuro de hacerlas a fines de marzo-principios de abril tiene que ver con la explosividad que puede causar el curso del ajuste fondomonetarista sobre la universidad y las condiciones de vida de les estudiantes y los trabajadores en general: “mejor prevenir que curar”.

Provincia de Buenos Aires

Un dato relevante en la provincia de Buenos Aires fue el retroceso de las agrupaciones kirchneristas, como lo demostraron las elecciones de la UNLP y también las de la Universidad de la Matanza, donde la lista que responde a Máximo Kirchner sacó menos votos que la totalidad de las listas de izquierda y apenas 50 votos más que la Franja. Que en el bastión kirchnerista sus agrupaciones retrocedan da cuenta del desgaste y de la inviabilidad del kirchnerismo, por el momento, de presentarse como una salida frente al fracaso del gobierno del FDT del que, mal que les pese, son parte insustituible. Tener al “progre” Kicillof al frente de la provincia no les sirvió para re enamorar a la juventud. Es lógico, el ministro estrella de Axel es el derechista Sergio Berni, la versión peronista de Patricia Bullrich.

La izquierda, de conjunto, no obtuvo resultados que denoten un avance dentro de la masa estudiantil. Más bien logró “bancar la parada” y mantener un lugar ganado como bloque político independiente y combativo. Como destacamos en otros artículos, no logramos imponer en las distintas elecciones la discusión sobre el ajuste en curso y sus tendencias explosivas dentro de la universidad ni tampoco lograr desencadenar movimientos de organización por reivindicaciones que, si bien existen, aún no han madurado en un sentido de organización colectiva para conquistarlas.

Nuestra campaña, preparatoria para lo que se viene, logró llamar la atención de un sector de activistas que empieza a despertar a la lucha política. Importa destacar que en la Facultad de Arquitectura de la UNLP, donde existe una tradición de 7 años de organización independiente y combativa del centro de estudiantes, Franja Morada no logró doblegar de conjunto a la oposición combativa. Lo que explica su triunfo relativamente abultado es la crisis de dirección de la oposición que se materializó en la ruptura del Dale! a cuenta de la política liquidacionista del Agite.

Divergencias con la izquierda electoralera

Vale la pena destacar de manera crítica el comportamiento de la izquierda. Únicamente la UJS utilizó las elecciones estudiantiles como un escalón preparatorio en la tarea de desenvolver un movimiento estudiantil independiente al gobierno y a las autoridades que se organice por sus reivindicaciones y confluya con las peleas contra el ajuste, que hoy protagoniza masivamente el movimiento piquetero independiente. El resto de la izquierda, tanto el PTS como el Nuevo Mas, renunciaron a esta pelea y se dedicaron a hacer un electoralismo ramplón, divorciado de las tareas estratégicas de les estudiantes para la etapa política.

La diferencia entre unos y otros es que el PTS desarrolló su campaña bajo el paraguas de la unidad de la izquierda y el Mas la hizo automarginándose y rompiendo la totalidad de las listas de izquierda que hasta el momento se presentaron en el terreno estudiantil. El problema de ambas corrientes, con sus enormes diferencias entre sí, es que su única perspectiva es acumular autoreferencia electoral. No ven la explosividad del ajuste en curso y las tendencias enormes al enfrentamiento entre el Estado y el movimiento popular. Esa percepción y construcción política electoralista y conservadora los lleva a darle la espalda a la enorme pelea de los trabajadores desocupados organizados en el movimiento piquetero combativo, que, con el Polo Obrero a la cabeza, son el principal obstáculo del ajuste en la Argentina, y, por ende, el principal blanco de ataque del Estado capitalista.

Las batallas que se vienen

Con esta comprensión, la UJS de la provincia de Buenos Aires prepara algunas batallas importantísimas que se vienen en los próximos meses. En primer lugar, en la Universidad de San Martin (Unsam) lucharemos por defender la independencia política del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología (Cecyt) dirigido por La Caldera (UJS + independientes) en un frente con toda la izquierda. El Cecyt viene de desempeñar una enorme tarea de organización de les estudiantes durante toda la pandemia, obteniendo importantes triunfos y dando respuestas sistemáticamente a las problemáticas estudiantiles, además de proceder con un funcionamiento democrático y apoyar y acompañar el conjunto de las luchas populares. La oposición kirchnerista está virtualmente desintegrada, se han quedado sin libreto luego de ser superados sistemáticamente por la organización estudiantil que promueve nuestra agrupación.

En el mismo campus, a unos metros de CyT, vamos a pelear por ganar y recuperar el centro de estudiantes de Humanidades (Cehum), hoy en manos de una agrupación ligada al kirchnerismo que intenta despolitizarse para que su crisis nacional no impacte en el centro. La Caldera en humanidades es protagonista de una basta organización estudiantil por reivindicaciones elementales como lo es la gratuidad de la ESI y recientemente la pelea por la restitución de la beca de apuntes. La conducción del centro se encuentra al margen de estas luchas. Para recuperar el Cehum es muy importante la unidad de todes les activistas y la izquierda en una lista común que ponga por encima de cualquier diferencia la pelea por poner el centro en manos de les estudiantes y no del gobierno y las autoridades.

En junio serán las elecciones de consejeros en la Universidad de General Sarmiento (UNGS), aun no hay noticias de las de centro de estudiantes. Serán una instancia muy importante para reagrupar al activismo en una lucha política contra la orientación ajustadora de las autoridades que están alineadas con el albertismo, y, a la vez, desplegar una enorme pelea contra el aparato municipal que dirige el centro de estudiantes. Desde nuestra agrupación, el Yunque, le proponemos a la izquierda y sectores independientes a desenvolver una agitación y una lista común que tengan como objetivo desenmascarar el ajuste de la gestión, la responsabilidad del centro de estudiantes en desorganizar a les estudiantes y poner en pie una fuerte oposición que desafíe a los aparatos que gobiernan la universidad.

Desarrollar nuestras agrupaciones

Para desenvolver y organizar la defensa de la educación pública es elemental la politización de les activistas con una enorme agitación política, ligando los problemas específicos de las distintas universidades al ajuste general que promueven el gobierno y el FMI. Las peleas por becas para continuar los estudios, fotocopias al costo para poder comprar los apuntes, comedores estudiantiles con precios baratos, infraestructura y nombramiento docentes para abrir nuevas comisiones y que nadie se quede sin cursar son algunas de las reivindicaciones que asoman desde que comenzaron las clases presenciales. Organizarlas y luchar por ellas implica chocar con los rectorados que son correa de transmisión del ajuste nacional y con la dirección de los centros que son el portavoz de los rectores y/o del gobierno. La puesta en marcha de nuestras agrupaciones estudiantiles para impulsar el reagrupamiento combativo de les estudiantes es una tarea de primer orden en esta perspectiva.