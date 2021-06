El 22, caravana a La Plata en defensa de las reservas urbanas

La Red de Áreas Protegidas Urbanas (Rapu), que agrupa a colectivos y vecinos que defienden reservas naturales en la zona metropolitana y el interior de Buenos Aires, convoca este 22 de junio a un «autazo» a La Plata frente a la Casa de Gobierno y organismos ambientales de la provincia.

A través de una reunión en que la Rapu convocó a otras organizaciones, lo que en un principio era el reclamo para exigir una ley de protección de reservas urbanas se amplió a más problemáticas de las que atraviesa nuestra provincia, cuya situación ambiental -al igual que el resto del país- es calamitosa. Esto es responsabilidad de los diferentes gobiernos de turno e incluye al actual mandatario Axel Kicillof.

Han hecho la vista gorda ante el avance voraz de la frontera agropecuaria, que envenena aire, tierra y aguas con millones de litros de agrotóxicos (pueblos como los de Lobos, Pergamino y Las Heras están en pie de lucha al respecto); están rectificando el río Luján y con ello arrasando humedales en Pilar que agravarán las inundaciones en la cuenca; tenemos los basurales a cielo abierto como los de Luján, Malvinas Argentinas o Navarro cuyas promesas de remediación están en veremos; las contaminantes fábricas como Copetro en La Plata, el incinerador de Marcos Paz, las termoeléctricas en el norte bonaerense o el peligroso Puerto Regasificador de Escobar; y al capital inmobiliario que pretende destruir reservas como la de Laferrere, Laguna de Rocha, El Palomar (Isla Verde) o la albufera de Mar Chiquita, que son defendidas por los vecinos.

Fortalecer el frente único de lucha

Es importante dejar en claro que la crítica a los organismos de control ambiental como el OPDS o la Autoridad del Agua (ADA) no pueden tener como solución la creación de un Ministerio de Ambiente provincial, como plantean algunas agrupaciones de la Rapu. La orientación general del Estado capitalista es la de la depredación ambiental, que denunciamos y confrontamos. Tenemos el ejemplo del ministerio homónimo a nivel nacional, que a pesar de la demagogia de ocasión no ha impedido los intentos de megagranjas porcinas, los incendios en media Argentina mientras se redujo el presupuesto del Plan de Manejo del Fuego, la megaminería, el trigo transgénico, etc. Planteamos que el frente único y la independencia de las organizaciones ante el Estado y los partidos patronales, es la garantía para fortalecer la lucha, movilización y llevarla a la victoria.

Basta de depredación ambiental en la provincia

Desde Tribuna Ambiental llamamos a vecinos, trabajadores y organizaciones a movilizarnos por la defensa y protección de las reservas y áreas verdes en espacios urbanos; acceso universal a agua potable; basta de agrotóxicos; erradicación de basurales y tratamiento integral de los residuos; tratamiento de residuos industriales y relocalización de industrias; protección de humedales, impedir la construcción, la disposición de residuos y cloacales sin tratamiento previo; protección de las áreas de recarga de los acuíferos, impedir la tala, la ganadería y la actividad agraria de escala.

