Causa Santiago Maldonado: “exigimos que se investigue su muerte en un marco de desaparición forzada”

En las últimas semanas, la causa de Santiago Maldonado ha tomado protagonismo tras la aparición de un testimonio que sería clave en la reevaluación de los hechos y la búsqueda de la verdad. Sobre esto, Verónica Heredia, abogada defensora de derechos humanos y representante legal de Sergio Maldonado y su familia, estuvo en diálogo con Prensa Obrera.

Verónica afirma que “hay un testimonio de una mujer que trabajaba en gendarmería de Esquel el 1ro de agosto de 2017, y que escuchó que gendarmes decían que había existido un procedimiento, que habían sido exitosos en ese procedimiento, que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie, que estaba detenido en el destacamento de gendarmería de Benetton, y que estaban tratando de sacarle información para ver quiénes eran los que estaban alrededor de él, con quienes estaba”

A la luz de todos los testimonios, la testigo sostiene que Maldonado fue capturado y muerto mientras era presionado por los gendarmes para que brindara información sobre sus compañeros. La profesional denuncia haber sido presionada y amenazada por la Gendarmería para que se mantuviera en silencio. Actualmente se mudó de Chubut y está en disponibilidad.

La abogada también hace alusión el encubrimiento que existe por parte del Estado y de todo el arco político “la causa se encontraba totalmente paralizada. Una vez que aparece el cuerpo de Santiago, el objetivo era cerrar la causa. Esto finalmente se hace el 29 de noviembre del año 2018 con el nuevo juez Lleral, que dice que no pasó nada, que Santiago se ahogó solo” y agregó “tienen que investigarse todas las hipótesis, y no puede investigar quien ya dijo que no tiene nada para investigar, que es el propio juez Lleral. Estas dos cuestiones tienen totalmente paralizada la causa”

Hasta el día de hoy, los sucesivos gobiernos mantienen impune a los responsables, continuando con trabas y dilaciones en la investigación, lo que forma parte de una política de Estado. Sobre esto, Verónica sostiene que “con el nuevo testimonio, aparece la cuestión de Benetton en relación al lugar de los hechos. Entonces ahí se da también no solamente una conjugación de lo que son las fuerzas represivas del estado y el poder político del momento, sino también del sector privado”

Ni bajo el gobierno de Macri ni el de Fernández se motoriza la investigación porque existe una continuidad en la política de encubrimiento y en la perpetuación de la persecución política a quienes luchan. Desde ya que será en las calles donde conquistaremos la verdad y la justicia para Santiago

Mira la entrevista completa acá: