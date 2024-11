Dos posiciones en la izquierda frente a la condena a CFK

La ratificación en segunda instancia de la condena a prisión a Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad golpeó en el escenario político. Frente a este hecho se pronunciaron el conjunto de las fuerzas políticas empezando por el propio Milei. En la izquierda se pusieron de manifiesto dos posiciones, que ya estuvieron presentes cuando fue la primera condena.

A la hora de fijar una posición a nuestro partido no se le escapó el carácter fraudulento y la impostura de la justicia burguesa y que se verifica, por supuesto, en este caso porque la responsabilidad por los contratos y todo el manejo donde está involucrada Cristina Kirchner excede a Lázaro Báez y se ha decidido circunscribirlo, exclusivamente, a la figura de ella, a los amigos del gobierno, encubriendo la responsabilidad que tiene el conjunto del empresariado de la construcción, las cámaras, etc. Esto ya se ve en el juicio de los cuadernos que está prácticamente empantanado, tratando de exculpar la responsabilidad del conjunto de la clase capitalista.

Todo lo cual no es razón para ocultar o morigerar la responsabilidad personal de CFK y del kirchnerismo en los hechos de corrupción que se estaban juzgando. En un comunicado de prensa con declaraciones de Gabriel Solano sostuvimos que “el fallo judicial contra CFK pone de manifiesto en un mismo acto tanto un entramado evidente de corrupción que envuelve a exfuncionarios y a la patria contratista como así también una persecución política contra la expresidenta de la Nación por parte del Poder Judicial. Ni la corrupción niega la persecución política-judicial, ni la persecución política-judicial niega la corrupción”.

El PTS, en cambio, a través de varios reportajes y tuits de Myriam Bregman declaró su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo judicial. La línea argumental en esencia es la misma que utilizó frente al primer fallo condenatorio en 2022: destacar los evidentes aspectos de persecución político-judicial contra CFK, que tienen el proceso y los fallos, y omitir cualquier referencia a la responsabilidad personal de la expresidenta en la corrupción con la obra pública. Preguntada Bregman sobre la responsabilidad personal de Cristina en los hechos de corrupción sostuvo -al igual que Del Caño (ver aquí)- que se trata de una responsabilidad política, que la propia expresidenta reconoció que hubo corrupción en su gobierno y que atribuyó la responsabilidad a sus funcionarios. Una forma de decir que no había pruebas que la condenaran a ella. O sea Cristina no sería corrupta solo que no cumplió con sus deberes de funcionaria pública.

Así CFK no tendría nada que ver con el enriquecimiento obsceno de Lázaro Báez, un gerente de banco amigo de ella y de Néstor Kirchner. Tampoco con la corrupción criminal en el transporte, que dirigían dos miembros de su círculo más íntimo como De Vido –conocido desde antes de 2003 como el “cajero de los K”- y Ricardo Jaime. Y por el más que evidente enriquecimiento de la familia Kirchner desde su acceso al poder, primero en San Cruz y luego en la Nación.

Un problema de “principios”

Cuando Bregman es preguntada por su solidaridad con CFK de la cual se declara opositora política, ella sostiene que lo hace por una “cuestión de principios”, frente a un “ataque antidemocrático”, que deja en manos de los jueces decidir quiénes podrían ser candidatos o no, y lo asocia al rechazo al proyecto de “ficha limpia” que impulsa el PRO y que dejaría a CFK fuera de las elecciones.

Pero denunciar la corrupción de los capitalistas, de los funcionarios, desnudarla a los ojos de la población trabajadora también hace a los principios de la izquierda, porque los costos de la corruptela los pagan los trabajadores. Si denunciamos –como hacen el PTS y Bregman- la corrupción de los Macri, Menem o Milei, incluso para poner de manifiesto la intencionalidad política de la justicia durante este proceso, ¿por qué no hacerlo con Cristina y el kirchnerismo?, sobre todo cuando las pruebas de ello abundan.

La negativa a denunciar el papel directo de CFK y el kirchnerismo en actos de corrupción es grave, porque alimenta a la derecha: deja en sus manos la bandera de la corrupción que la utiliza para justificar, entre otras, la motosierra que le ayudó a ganar las elecciones. Además, y muy importante, alimenta la campaña que sostiene que la izquierda es una colateral del kirchnerismo. Evidentemente no denunciar el papel personal de CFK en la corrupción es un acto de solidaridad política, un acto de seguidismo, cuando la lucha central para la izquierda es quebrar la autoridad del peronismo sobre los trabajadores tras una perspectiva independiente y revolucionaria.

El ataque al Polo Obrero

Una cuestión que llama la atención es que Bregman tuvo una rápida reacción para denunciar el “ataque antidemocrático” contra Cristina, que la llevó a la recorrida por medios, tuits, etc. Pero esa no fue su actitud frente a la persecución al Polo Obrero. Los pronunciamientos que ella haya hecho sobre el ataque que sufre el movimiento piquetero y sobre todo el Polo Obrero y el Partido Obrero no fueron motivo de ninguna campaña y no participó de ninguna de las múltiples convocatorias que hemos hecho contra esta persecución.

Nuestra organización es víctima de una cacería judicial-político-mediática-represiva que vivimos desde el mes de mayo y que tiene a decenas de compañeros, organizadores y sostenedores de comedores populares, como imputados con pruebas armadas por los servicios, el espionaje y una parte de los medios de comunicación, lo que mereció miles de pronunciamientos de repudio de los más variados sectores, tanto de Argentina como a nivel mundial.

Bregman ha sido la gran ausente de esta lucha cuando lo que está en juego es la defensa de la organización de los sectores más golpeados por los gobiernos; una lucha en abierta disputa con el punterismo de los partidos patronales, de los intendentes, gobernadores.

Los principios expresan sobre todo un programa político, ¿así debemos interpretar el contraste de Bregman frente a la persecución al Polo y su destacada preocupación por resaltar la que vive en tribunales CFK?