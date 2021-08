Elecciones de consejo directivo en el IES Juan B Justo: defendamos nuestro profesorado y la formación docente del ataque de los gobiernos

Archivo año 2019.

Desde el lunes 23 hasta el viernes 27/8 se están desarrollando las elecciones de Consejo directivo en el IES Juan B. Justo, de manera presencial en el instituto, en el turno vespertino. Estas elecciones se dan en un contexto muy particular de la educación pública, y para lxs estudiantes terciaries aún más.

Nos encontramos en un momento sanitario de alerta, en donde la pandemia aún no termino y comienza a circular comunitariamente la variante Delta del Covid-19. Sin embargo, nos topamos con políticas aperturistas de todo tipo por parte de los gobiernos de Larreta y Fernández. En las escuelas, se volvió a una presencialidad plena sin las condiciones de seguridad e higiene necesarias para no propagar la expansión del virus. En todo el período de «modalidad virtual», lxs jóvenes somos quienes sufrimos la deserción estudiantil masiva por no contar con dispositivos ni conectividad que ningún gobierno se ocupó de garantizar. A nivel nacional, un millón y medio de pibas y pibes que perdieron su vinculo con la escuela y unos 6 millones (la mitad de la población escolar) que tuvieron dificultades para sostenerlo. Y por otro lado, una mayor precarización del trabajo docente: docentes cesados sin poder tomar cargos, recarga laboral, falta de licencias de cuidado, desvalorización salarial, etc.

La situación en los institutos de formación docente

Estamos insertos en una avanzada privatista en la formación docente a nivel nacional, bajo el mando del Ministerio de Educación nacional de Nicolás Trotta: los gobiernos aprovecharon de la pandemia para atacar nuestra educación superior, otorgando el presupuesto educativo más bajo en los últimos años y dejando por fuera a miles de estudiantes sin poder cursar.

Los terciarios en CABA nos enfrentamos a la reforma privatista del gobierno de Larreta y Acuña, con la complicidad del Consejo Federal de Educación Nacional, ya que en el mes de abril abrió la Unicaba de manera virtual. El mismo gobierno que intentó cerrarnos en el 2018, hoy avanza de la mano de Emanuel Lista, jefe de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación docente, con una serie de medidas que nos ponen a un paso del cierre de nuestros institutos: quieren degradar los postítulos docentes, cerraron carreras que solo brindan los IFD como psicopedagogía en el Alicia M. de Justo, pretenden imponer un sistema de inscripción único para controlar nuestra matrícula y cerrar de un plumazo los cursos de ingreso, atentando así contra la autonomía y especificidad de cada carrera.

Todas estas políticas buscan avanzar en un vaciamiento de los profesorados y el desgranamiento de la matrícula, a la par de la apertura de la Unicaba y la promoción por parte del gobierno de sus carreras entre ellas la de profesorado de educación primaria. El fin del gobierno es la degradación de contenidos, privatización y ataque al estatuto docente. Desde Juan B de Pie impulsamos durante todo el año asambleas, semaforazos, jornadas de carteles, cortes y reuniones abiertas para impulsar a la lucha y organización de docentes y estudiantes contra este ataque a los profesorados por parte de los gobiernos.

En el Juan B, vamos por la sala multiedad

La enorme deserción estudiantil que se reflejó a nivel nacional durante la virtualidad, en el JBJ dejó a más de 300 estudiantes sin poder terminar de cursar por la falta de conectividad, dispositivos y becas estudiantiles para poder acompañar las trayectorias académicas de cada unx.

Dato de enorme relevancia es el caso de las decenas de compañeras mujeres trabajadoras y madres que tuvieron que desertar de cuajo en el año 2020 porque en ellas recayeron las tareas de cuidado, crianza y escolares en pleno confinamiento, en el JB precisamente fueron el 50%, en un profesorado en donde el 85% del estudiantado somos mujeres. La semejante carga mental que pesa sobre las mujeres trabajadoras en formación docente es abismal. 1 de cada 3 compañeras no termina su cursada en tiempo y forma y no hay políticas públicas que acompañen sus trayectorias ni tampoco becas educativas que las contemplen, ya que las mismas no son compatibles con otro plan social (AUH).

Por eso, es de extrema necesidad la sala multiedad- un espacio físico en el instituto- para que las estudiantes con niñes a cargo puedan dejarlos paralelamente a los horarios de cursada.

En el CD del mes de Agosto conseguimos crear una comisión entre docentes y estudiantes para poner en pie semejante reivindicación, y arrancarle al Estado todas las condiciones presupuestarias para que se cumpla de una vez.

Vota a la lista 21 para reforzar la organización independiente

Durante todo el confinamiento y hasta hoy, nos organizamos para conseguir una serie de medidas a favor de les estudiantes. Conseguimos que se prorroguen los llamados a finales y que no se venzan, aperturas a nuevas mesas de finales, que no se compute asistencia en las videollamadas, que se amplíen los cupos por materia, mantuvimos las jornadas de ESI, lanzamos charlas de formación e ingreso a la docencia, cartelazos en conjunto con nivel medio y la comunidad educativa y visibles semaforazos en rechazo a los ataques de Larreta y Acuña.

Luchar de manera independiente permite defender a fondo la educación pública y la formación docente, en defensa de nuestras cursadas y trayectorias académicas, defender los derechos de las mujeres y diversidades sexuales y de genero y de las infancias, por la ESI laica y científica en todos los niveles y también en nuestra formación.

¡Sumate vos también con nosotras, votá a la lista 21!