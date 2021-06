Otra muerte docente por la política criminal del gobierno de Schiaretti

El 2 de mayo, a los 38 años de edad, falleció en Córdoba Capital la compañera docente Alejandra Taborda, víctima del Covid-19 y de la política criminal del gobierno de Juan Schiaretti.

Alejandra era profesora de historia y delegada docente del colegio William Morris de nuestra ciudad. Había obtenido su título en el Instituto de Culturas Aborígenes (ICA) y sus compañeros de estudios y profesores la recordamos en las redes con gran tristeza como una estudiante comprometida y llena de proyectos. Era una obrera, nacida en un hogar de trabajadores.

La última vez que estuve con ella en el 2019, en una asamblea de delegades escolares, me manifestó su preocupación por el intento de cierres de curso en la escuela privada donde trabajaba y la inacción de la conducción del sindicato; allí discutimos un plan para evitarlo. Llena de vida y de proyectos le recordé entonces alguna de sus presentaciones en la cátedra de Historia Argentina 2 donde cursaba como mi alumna y volví a reiterarle que me sorprendió la versatilidad de su exposición.

Ayer otro de sus profes Enrique Quique González, en una conversación telefónica me hacía notar lo mismo. Santiago del Re, uno de sus compañeros, en su muro de Facebook la recordaba en estos términos:

“¡Docente!, ni abogada, ni arquitecta ni comunicadora social, DOCENTE, compartimos 5 años en el profesorado de historia y la tecnicatura en lengua y cultura aborigen, años maravillosos donde pensábamos y repensábamos nuestro rol en el aula de este siglo XXI, en estos nuevos contextos, cambiantes, dinámicos y desafiantes. Ale tenía un don para la didáctica y la oratoria única, hasta envidiable, con un pedazo de fotocopia te hacia una clase magistral. Hoy la comunidad educativa pierde una persona magnifica y se me hace un nudo en la garganta al escribir estas palabas, el 25-05 cumplió años y no la pudimos saludar, estaba batallando con el Covid y con la necedad de los políticos, Schiaretti, Grahovac, Delia Provinciali, Monserrat, y demás mierda, todos responsables, TODOS! de que Ale y tantos otros colegas docentes ya no estén más con nosotros, con sus familias, con sus estudiantes.

Quiero brindarles un gran abrazo a su familia y a todos los que tuvieron la oportunidad de conocer a Ale.

Ale querida siempre te voy a abrazar.”

El Estado es responsable

El gobierno de Schiaretti, su carrera electoral, la incapacidad de un régimen social de sostener la educación pública desde la virtualidad, con una política criminal que avanza sobre la salud y la educación: todas ellas son las causas de esta vulneración de derechos que recae principalmente en el conjunto de la clase obrera y los sectores más empobrecidos de la sociedad. La de Alejandra es una muerte más de la larga lista que se engrosa cada día las víctimas evitables de este crimen social que las políticas depredadoras y fracasadas del capital imponen a los pueblos. Mientras escribimos estas líneas, nos llega la noticia del fallecimiento de Mirta Tribo, docente del Ipet 60 del departamento Punilla.

En ese marco cobra vigencia más que nunca poner en pie a las escuelas para arrancar la enseñanza virtual para todas las localidades y todos los niveles en el marco del colapso sanitario que vivimos. Y ese camino ya empezó a andar y manifestarse. La bicicleteada y caravana a casa de gobierno del lunes 31 votada por el plenario de más de 200 escuelas fue la noticia del día en Córdoba y expresó sin lugar a dudas el sentir de la comunidad educativa. Por supuesto, marcó la agenda de la conducción de Uepc inmovilizada (que cínicamente recordó en su página ayer a Alejandra) y gestora de la política del schiarettismo. Y asestó un golpe importante al gobierno.

Trabajemos para el éxito de la asamblea de escuelas que llevaremos a cabo de forma virtual el próximo sábado para que un frente único de las escuelas y de la oposición imponga la agenda de los docentes y la comunidad educativa al gobierno cordobés y para que no haya más jóvenes truncadas en sus sueños.