El “asistencialismo” de Moritán

Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad por Juntos por el Cambio, es uno de los políticos capitalistas de Argentina. Se lo conoce entre otras cosas por su odio hacia las organizaciones piqueteras que luchan por pan y trabajo; por defender la necesidad de implementar una reforma laboral precarizadora, y por querer arancelar la educación y la salud públicas porteñas. Con este prontuario, sin embargo, Moritán se anima a presentarse como un adalid de los pobres y los oprimidos. Mediante su ONG Asociar, el derechista se metió en los barrios del Amba, realizando “asistencia”; una empresa que es financiada por grandes grupos económicos nacionales e internacionales, como Georgalos, Café Martínez, Ford y Coca Cola.

Asociar, fundada por Moritán en 2019, realiza “labores sociales”, y “coordina y reivindica la experiencia de la cooperativa ‘La Juanita´, fundada por Héctor ‘Toti’ Flores, exdiputado y candidato a vicepresidente de Elisa Carrió” (ANRed, 10/11). Para esto, el empresario gastronómico recibe dinero de lo más granado de la burguesía, y, de paso, alimenta el desarrollo de un aparato de contención social y de regimentación en las barriadas. Además de los mencionados, otros grandes explotadores como Toyota, McDonalds’s y la Sociedad Rural participan de esta movida. De todos modos, es incorrecto adjudicar este financiamiento únicamente a los privados. Moritán también ha venido construyendo su emprendimiento con dinero proveniente del fisco.

Es que lo donado (sic) por las empresas es un producto de la evasión fiscal, una práctica avalada y promovida directamente desde el propio Estado. Las empresas pueden deducir del pago de ganancias las donaciones que realizan. Moritán, que ha defenestrado al Polo Obrero colaborando en la masificación de una campaña difamatoria antipiquetera; que reniega de los desocupados que se organizan para pelear por sus derechos; y que se pasea por los canales de televisión despotricando contra el “déficit fiscal”, es el arquitecto de un instrumento que vive del Estado.

A través de su ONG, el legislador cambiemita pretende continuar aceitando un régimen que se contrapone a la organización independiente de los desocupados en la lucha contra el Estado capitalista. Moritán no está en contra del Estado, porque es un político burgués que defiende la maquinaria de la que se valen los empresarios y el FMI para empobrecer y atacar a todos los trabajadores de Argentina. Su aparato, por lo tanto, es funcional al régimen social sobre el cual se erige la miseria que dice querer combatir. Lo que muestra todo esto es que la salida que Moritán tiene para la crisis que reina en el país es el asistencialismo.

Moritán propone mantener la precarización laboral, no crear puestos de trabajo genuino y no aumentar salarios. La política de Moritán no modificaría la situación de los trabajadores que se encuentran en la pobreza, sino que la mantendría e incluso haría más insoportable (por la destrucción de los derechos laborales y la privatización de la salud y la educación que promueve, por ejemplo). El único camino para salir de la pobreza es luchando contra el Estado capitalista, sus exponentes y contra las patronales que este defiende, como lo han demostrado el Sutna y el movimiento piquetero combativo.

Desde el Partido Obrero defendemos e impulsamos con todo esta perspectiva.