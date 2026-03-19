El gobierno reprimió personas con discapacidad en Plaza de Mayo

El gobierno nacional reprimió este jueves a sectores del colectivo de discapacidad que se encontraban reclamando la aplicación de la ley de emergencia en Plaza de Mayo.

Los profesionales y las instituciones que atienden personas con discapacidad realizaron un paro de servicios por 48 horas. En este marco, organizaciones, personas con discapacidad, transportistas, prestadores de servicios, profesionales de salud y familias convocaron un acampe frente a la Casa Rosada.

Mientras familiares y chicos intentaban montar un gazebo, efectivos de la Policía Federal los empujaron y provocaron que una persona sufriera heridas en la cabeza.

Milei y su banda se niegan a implementar la ley, al igual que la que contempla aumentos presupuestarios para la educación universitaria.

El colectivo pide su implementación y reclama por las demoras en pagos a prestadores de servicios, las moras que tienen organismos como Pami e Incluir Salud y otros problemas.

Una madre sostuvo: "No les están pagando a los profesionales. Nosotras, las familias, estamos destruidas. Es muy difícil conseguir centros de día, conseguir las terapias, que te autoricen la medicación. Y una vez que mi hijo en 2022 consiguió un excelente centro de día, no puede ser que no les estén pagando, que las maestras estén renunciando".

Y agregó: "Se han ido maestras a trabajar a geriátricos porque no les pagan. El lunes recibieron la mitad del sueldo, es una locura. Ioma no está pagando desde el mes de agosto. Hace 30 años que (la situación de las personas con discapacidad) es difícil, pero como ahora, jamás" (Página 12, 18/3).

Según la Defensoría del Pueblo, los reclamos en discapacidad (sobre todo aquellos que tienen que ver con el recorte de prestaciones) aumentaron un 40% este año.

Mientras violentan a los sectores más vulnerables, sometiéndolos a una situación insoportable y a menudo reprimiéndolos, los representantes del gobierno se enriquecen usando la plata del Estado u organizando criptoestafas millonarias.

Los libertarios se dedican a enriquecer a los empresarios y a los acreedores de la deuda externa mediante recortes presupuestarios, rebajas salariales y ataques contra las jubilaciones.

Luchemos hasta derrotarlos.