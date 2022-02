¿Qué traerá de nuevo este año el Campamento de la juventud del Partido Obrero y el Polo Obrero?

Ojo Obrero Fotografía

El campamento nacional de la juventud del Partido Obrero es un clásico. Luego de dos años de ausencia por la pandemia volvemos a realizar este evento político que combina el debate político en charlas y comisiones, la organización de la comida para miles de personas, con un ambiente de compañerismo que incluye deporte y actividades culturales. ¿Qué traerá de nuevo este año?

A 20 años del 2001: el Argentinazo no está tan lejos

El aniversario de los veinte años del Argentinazo no pasó desapercibido, lo cual es lógico en un país que supera el 42% de pobreza y en donde los problemas estructurales que llevaron a esa rebelión popular no fueron resueltos. El actual acuerdo con el FMI solo le va a echar leña al fuego a la situación calamitosa que atraviesan lxs trabajadores y la juventud en la Argentina, lo cual se refleja en la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en un intento de despegarse de esta medida. Mientras esto ocurre, el resto de la región viene de grandes levantamientos populares como ocurrió en Colombia, Costa Rica, Perú y un poco más atrás en el tiempo en Chile y Ecuador. No es un acuerdo en cielo sereno y la respuesta del conjunto de lxs trabajadores es fundamental para no seguir pagando la crisis.

Es en este marco, el curso de formación de este año que toma los últimos 25 años de historia argentina dará importantes herramientas para comprender los grandes movimientos de lucha que atravesaron en estas décadas y también la respuesta de la burguesía frente a ellos. Todo con un objetivo claro: organizar la lucha contra el ajuste del FMI, el gobierno y la oposición patronal.

Preparando la vuelta a la presencialidad (en un marco de ajuste salvaje)

Se espera que este cuatrimestre abran universidades y terciarios. Mientras esto ocurre, el acuerdo del gobierno con el Fondo viene con un ajuste del presupuesto educativo. En el caso de la educación superior, el presupuesto prevé un aumento del 22% cuando la inflación del año pasado superó al 50%.

La reacción del movimiento estudiantil a este ataque sobre la educación es una incógnita pero lo cierto es que el recorte repercutirá fuertemente en la infraestructura, que se supone debería haber mejorado para poder adaptarse a una situación en donde la pandemia aún no termina. Si a esto le agregamos que lxs estudiantes sufrirán en su propia vida el ajuste más general, la precarización laboral y que tendrán que acostumbrarse al tiempo de viaje en la presencialidad en un país en donde el transporte público es pésimo, es claro que la necesidad de organizarse está al día. Ni las agrupaciones del gobierno ni las Franja Morada(y sus satélites) pueden explotar esta situación lo cual abre un desafío importante para la UJS.

Luego de dos años de virtualidad, que sin dudas tiene un carácter diluyente para el movimiento estudiantil, una de las tareas fundamentales del Campamento es poder explotar lo positivo de volver a encontrarse en la presencialidad para dar respuesta de manera colectiva (junto a la docencia) al brutal ajuste del gobierno y el FMI. Los plenarios educativos serán un espacio para preparar esa lucha política y elaborar un programa que tome los problemas actuales de lxs estudiantes y los una a un cuestionamiento general del régimen universitario.

La síntesis entre la UJS y la JPO

En estos dos años frente al cierre de los institutos educativos, el movimiento piquetero fue uno de los más activos en la juventud. Además de las jornadas de lucha contra el hambre o la ocupación histórica en Guernica, la pelea por la conectividad en pandemia extendió la pelea colectiva contra la miseria en los barrios a la educación. Así, se dio lugar a hechos políticos importantes como la ocupación pacífica del Ministerio de Educación o el festival en el mismo lugar. Ahora, gran parte de esa juventud estará cursando en las aulas del país. Y como ya lo hicieron en la virtualidad, expresarán esa experiencia de lucha.

El campamento de la UJS y la JPO expresa por un lado la experiencia de la UJS en el movimiento estudiantil, como una fuerza política que condujo 15 años la FUBA y actualmente conduce numerosos centros de estudiantes en Capital y PBA, y por el otro lado la experiencia de organización en los barrios de la Juventud del Polo Obrero. Esta síntesis política promete golpear con fuerza al gobierno y a todo el régimen universitario y es una de las novedades de este Campamento 2022

La defensa del ambiente irrumpe como una lucha popular

Hay algo más que alentador en el comienzo de este 2022 y son las luchas ambientales que irrumpieron en el escenario político. La pueblada de Chubut frustró los planes del gobierno provincial y del nacional de instalar la megaminería a cielo abierto en la provincia. Luego de perder esa pulseada con el pueblo chubutense el gobierno se embarcó en la instalación de petroleras en el mar Atlántico, lo cual tuvo una respuesta importante en todo el país y abre una nueva pulseada con final aun abierto.

La contradicción que atraviesa el gobierno es fuerte porque la agenda ambiental es tomada a nivel internacional por los gobiernos que posan de progresistas. Sin embargo, en función de buscar dólares para pagar la deuda, el gobierno profundiza el saqueo de nuestros recursos naturales a costa del daño del ambiente y de las personas que viven en esos lugares. Incluso agrupaciones ambientales que responden al gobierno critican estas medidas lo cual refleja que este gobierno no tiene ni humo para vender en este terreno.

Esta pelea es estratégica porque bajo este régimen se privilegia la tasa de ganancia capitalista por sobre los intereses del conjunto de lxs trabajadores y también del ambiente. Estas luchas concretas abren un debate interesante en la juventud en relación al sistema productivo actual y marca la necesidad de una salida socialista al problema. El plenario ambiental del domingo 20 reflejará estas discusiones y nos preparará para un año en donde las luchas ambientales serán una parte importante de la pelea más general contra el acuerdo del Fondo y su programa.

Por todas estas razones, no es un campamento más. La situación política abre nuevos desafíos para la izquierda en la juventud y tenemos que estar a la altura. Seamos miles en todos los campamentos del país para construir la organización socialista de la juventud para cambiar la historia.

