La prórroga por decreto de la moratoria previsional excluye a miles de trabajadores

La extensión de la moratoria previsional que anunció el presidente Alberto Fernández y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, solo rige para mujeres que tengan que completar aportes faltantes. La deuda puede cancelarse en una cuota o en hasta 60, que se descuentan de los haberes. El valor de la cuota se renueva trimestralmente con la movilidad jubilatoria.

Los varones siguen sin acceso a ninguna moratoria. Y no se han modificado las fechas de corte. Se trata de una medida parcial, limitada y discriminatoria bajo una fachada progresiva. Las cifras que se informan acerca de los adultos mayores en edad de jubilarse que no cumplen con los aportes requeridos rondan los 2 millones.

Esta nueva prórroga deja afuera a la inmensa mayoría. En el caso de las mujeres, solo el 6,6% entre 55 y 59 años tiene entre 25 y 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. Para los hombres, que en este momento no tienen derecho a moratoria, entre los 60 y 64 años solo el 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras el 17,6% no tiene ningún aporte (Infobae, 19/07).

Estos adultos mayores figuran en los informes de los observatorios, comisiones y estudios, tanto gubernamentales como privados de trabajadores sin aportes. La realidad es que son las generaciones que desde 1990, desde el menemismo, sufrieron la reforma laboral, los despidos por privatizaciones, por cierre de empresas o por la imposición de la productividad y la polifunción que implicó que un obrero hiciera el trabajo de varios.

Toda esa masa acrecentada desde los ’90, acusada por tener aportes insuficientes o no tener aportes, son el 10,3% desocupados, el 34,7% de empleo no registrado, con picos sensibles de desocupación del 21,5% en mayo de 2002, y un 50% de trabajo no registrado en tal año del que la mayoría son mujeres que han venido aportando sistemáticamente a las superganancias de los capitalistas, favorecidos por el empleo en negro. Eso sí: han aportado con los impuestos que tributan en Anses. Cuando hay que pagar el IVA, rentas, patentes u otros impuestos, vale el sueldo “en negro” tanto como el del trabajador registrado.

El proyecto K es parcial y con compra de años por los trabajadores

Incluso el proyecto kirchnerista salido del Senado vuelve a blandir la cuestión de que los trabajadores le deben aportes a la Anses. Por eso presentaron un proyecto de pago de deudas previsionales…. que deben pagar les trabajadores en hasta 120 cuotas y que abarcaría, en caso de salir, solo a 742.000. Eximen a las patronales negreras de todo pago de impuestos por las ganancias obtenidas con estas formas precarias de contratación.

El resto quedan para la Pensión Universal al Adulto Mayor (Puam), si cumplen con los requisitos, y obliga a las mujeres a jubilarse a los 65 años. Consiste en un 80% de la mínima, sin derecho a pensión o la indigencia. Ante esta situación de arrastre que perjudica a millones, el Partido Obrero presenta un Proyecto de Moratoria Universal, sin compra de años, reclamando el blanqueo de todos los trabajadores y el pase de la Puam al régimen ordinario, basado en el aporte de las patronales.

Vamos a Plaza de Mayo este 22 de julio y a un plan de lucha jubilatorio

Las organizaciones de jubilados saldrán a Plaza de Mayo y a las plazas del país este 22 de julio para reclamar el aumento de emergencia y $120.000 de mínima; la movilidad automática por inflación o por sueldos; la moratoria universal; basta de jubilaciones y pensiones de privilegio, entre las que destaca por ejemplo las que cobra la vicepresidenta Cristina Kirchner, de $4.100.000, equivalente a más de 100 jubilaciones mínimas.