Larreta y Acuña recortan las carreras docentes para favorecer el negocio de la Unicaba

El Ministerio de Educación porteño convocó a varias reuniones con los institutos de formación docente durante el año. El objetivo general es llevar adelante una reforma curricular, de régimen académico y un análisis de la oferta de los profesorados. A diferencia de las reformas de planes anteriores, en esta oportunidad no se van a discutir las materias de los diseños sino que se busca establecer un marco común para todos los planes y la definición institucional sobre los mismos se reduce a un 20%. Los cambios son profundos y regresivos: se recorta el alcance del título de todas las carreras (eliminando la incumbencia de superior a sólo profesor de media), un recorte de materias en todos los profesorados estableciendo un total de 32 materias en 4 años, cambio en el perfil del egresado, la implementación de horas EDI para lxs docentes, de contratación precaria y a término, en al menos, el 20% de la carga horaria de los diseños.

Para diseñar y efectivizar esta reforma, el ministerio propone estas supuestas “mesas de trabajo” para que cada nivel “exponga los desafíos particulares que se presentan” y, así, “ayudar a pensar cuáles serían los cambios que están necesitando los profesorados”. Citan a todos los profesorados y áreas por separado, porque el gobierno aprendió una valiosa lección de la lucha contra la Unicaba: con una reforma para los 29, nos levantamos miles en las calles para enfrentarla.

La reforma regresiva ya está en marcha, a la vez que abren nuevas carreras de formación docente en la privatista Unicaba que compiten con la oferta en los terciarios. En la última sesión de consejo directivo del ISEF N1⁰ Romero Brest, hace menos de un mes, se informó la conformación de un Ciclo Complementario de Contenidos en la Unicaba, y esta misma semana abrió la inscripción a la Licenciatura en Tecnologías digitales con la presencia de CEOS de Ualá y Microsoft.

El caso de la reforma en los profesorados de Educación Física es el conejillo de indias de las reformas. Se elimina la especialización, conocida como el área Orientada, no va a haber segunda parte de los deportes de conjuntos, se recortan 100 horas del campo de las Gimnasias y movimientos expresivos, se eliminan las prácticas y teorías del nivel superior. Todos estos contenidos pasarían al “Ciclo Complementario” en la Universidad de la Ciudad. En el Romero Brest, las autoridades alineadas a la política de Larreta y Acuña defendieron la apertura de esta nueva carrera. Cabe mencionar que ninguna carrera de la universidad privatista tiene Educación Sexual integral ni Historia Social de la Educación. Pero Larreta no está solo. Del otro lado de la General Paz, el gobierno de Kicillof está utilizando el mismo método de falsas reuniones con las que buscan legitimar una reforma curricular de la formación docente en la provincia de Buenos Aires.

La reforma de nuestros planes de estudio no es un elemento aislado. La necesidad de avanzar con la privatista Unicaba se expresa en un grave ataque a los profesorados. Es una realidad que los planes de estudio de la mayoría de los Terciarios necesitan ser reformados. De hecho, cambiar los planes de estudio es una necesidad para mejorar nuestra formación. Pero la reforma que el gobierno está cocinando no persigue ningún objetivo más que el de avanzar en la degradación de nuestra formación en pos de cerrar los institutos. Hay que rechazar la reforma y organizar la pelea no solo para que la reforma no avance sino para conquistar todas nuestras reivindicaciones.

Un punto aparte merece la realidad de lxs estudiantes terciarios, a quienes la crisis económica golpea de lleno. La deserción en los profesorados es brutal. Se da en el marco en que Larreta y Acuña admiten y se jactan de que ya comenzó la aplicación de la reforma laboral y educativa. Esto arrancó, por un lado, con la votación de la reforma del Estatuto docente, la falta de titularización para lxs docentes, el recorte en la miserable beca Ciudad que se ofrecía a lxs estudiantes, la falta de comedores estudiantiles y salas materno-parentales.

Larreta y Acuña se enfrentan a grandes movilizaciones de distintos sectores (docentes, residentes y concurrentes, estudiantes secundarios, movimiento piquetero por la vivienda) en el último tiempo. El comienzo de año en los terciarios requerirá un plan de lucha conjunto entre centros de estudiantes, docentes y todas las comunidades educativas. Con el camino de la movilización y la unidad, pongamos en pie todos nuestros reclamos.