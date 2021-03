La Plata: Garro prohíbe el “Gran Carnaval Trans-Travesti”

En el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en Argentina, el intendente de Cambiemos de la capital bonaerense, Julio Garro, intentó prohibir el primer “Gran Carnaval Trans-Travesti” previsto para el día sábado 20 en la plaza de 1 y 66. La propia ubicación del evento es un hecho sensible para la comunidad, ya que Plaza Matheu fue rebautizada como “Plaza la Moma” por el activismo LGBTI+ en conmemoración a la travesti asesinada en 2011 en una vivienda cercana a la zona roja de la ciudad. La Municipalidad de La Plata insiste en su política represiva y discriminatoria.

La intendencia dio marcha atrás en la habilitación del evento, lo que encendió nuevamente la furia del colectivo contra el gobierno derechista de Garro. La línea oficial quedó plasmada en una entrevista de 2015 que se viralizó hace unos meses, en la que el entonces candidato a intendente respondió a la pregunta sobre si ayudaría a la población travesti-trans que «a lo mejor darles una mano desde lo psicológico, desde lo médico, y eso nada más. Pero no se me ocurre darle un trabajo a un travesti cuando hay mujeres y padres en nuestra ciudad con hijos que tienen hambre. Es una locura digamos, yo he pasado ahí muchas veces con mis hijas y están los travestis en bolas. Aparte no es eso solo, es lo que conlleva, la venta de droga (!)».

El desprecio por nuestras identidades, la burla y la degradación, no son solo una falta de respeto hacia el colectivo travesti-trans, sino además pura hipocresía. ¿Molesta que haya personas travestis en la zona roja (o en un carnaval) pero se le niega a ellas el trabajo genuino? La prostitución constituye para miles de personas la única salida material frente a una desocupación desesperante, que degrada la salud física y mental de quienes la ejercen y las enfrenta a diario a todo tipo de peligros y violencias. Por lo demás, el Estado actúa como garante de los negocios de proxenetas y narcotraficantes.

En el último tiempo se realizaron varias manifestaciones de personas en situación de prostitución contra el incremento de la violencia y los crímenes de odio, y para reclamar el cumplimiento de la ley de inclusión laboral trans que sigue sin aplicarse.

Todo esto se inscribe en un cuadro de profundización de la política represiva y la impunidad policial. El proyecto del Código de Convivencia Ciudadana presentado por el intendente en 2018 (que rige en los hechos) es una directiva para castigar con multas económicas exuberantes y arrestos exprés a la venta callejera, la actividad política y el ejercicio de la prostitución, apuntando a un regimentación mayor de la comunidad LGBT+.

En la mañana del viernes 19 desde la organización LGTTTBIQPNB Venganza Afectiva, realizaron una conferencia de prensa para denunciar este intento de censura. “Nosotras/es sobre todo, las mujeres trans y travestis adultas, hemos padecido discriminación sistémica, social, económica, política, judicial, policial y sobre todo de la sociedad y de los políticos, que han intentado clausurarnos ayer y hoy, pretenden hacer nuestras vidas miserables, sin posibilidad de estudiar, ni tener un trabajo digno, las/es que sobrevivimos seguimos en la lucha por nuestros derechos, con les más jóvenes, que seguimos siendo expulsades de nuestros hogares, hostigades y violentades por este sistema de odio”, destacaron.

“En la semana de los derechos Humanos levantamos bien alto la Memoria de las compañeras Trans-Travestis junto a la lucha de Abuelas, Madres Hijes y sobrevivientes de la represión de Estado. El carnaval es la expresión de deseo, de disfrute de los cuerpos, del encuentro callejero, colectivo, es un momento de liberación que siempre abrazo nuestra identidad” declararon en relación a la proximidad del 24 de Marzo y la lucha contra la impunidad de ayer y hoy. Pese al intento de censura del municipio, con aprietes y amenazas de parte de los funcionarios, el Carnaval se reprogramó para el sábado 27 desde las 15:00 en Plaza La Moma.

Desde la Agrupación LGBTI+ 1969 repudiamos todo intento de censura y la represión ejercida desde el Estado hacia nuestra comunidad. De cara al 24 de marzo, llamamos a todo el activismo platense y de la provincia de Buenos Aires a repudiar estos actos, saliendo a la calle a movilizarse contra la represión de ayer y de hoy. ¡30.400 compañerxs detenidxs desaparecidxs, presentes!

Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. ¡Implementación ya del cupo laboral travesti-trans! Basta de criminalizar a la comunidad LGBTI+.

