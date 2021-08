“Las diversidades que luchamos vamos en la lista Unidad de la Izquierda del FIT-U”

Desde Prensa Obrera entrevistamos a Emily Victoria Matos, candidata a legisladora de CABA, integrante del colectivo LGBT+ y activista trans. Integra la lista a legisladores encabezada por Gabriel Solano. Mily, como le dicen sus compañeres, es militante de la Agrupación LGTBI+ 1969 y del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad. Charlamos sobre su experiencia militante, la lucha por el cupo laboral travesti trans en la Argentina, la urgencia de la aparición con vida de Tehuel, y el empobrecimiento y caída en las condiciones de vida del colectivo LGTBI bajo este gobierno.

Sobre el comienzo de su actividad militante, Mily nos cuenta: «empecé a militar y a activar con mi propia experiencia de transición. Me empecé a dar cuenta de la situación de la población travesti-trans. Me empecé a organizar en el Municipio de Morón por la salud y los tratamientos hormonales, esa fue mi primera experiencia organizativa. Tuve compañeras que me ayudaron en mi proceso, y tuve la oportunidad de acompañar a otras personas. Fui parte de lo que fue el trabajo precarizado, lo que hoy sería un «Potenciar Trabajo». Como contraprestación, yo trabajaba en el Municipio. Cuando terminó «la pasantía», como ellos le decían, me despidieron. En el Municipio de Morón existía el cupo laboral trans, el cual hasta el día de hoy no se cumple, es importante decirlo. Estaba aprobado desde el 2015 en la provincia de Buenos Aires. Los cupos se manejan de forma punteril; algo que rechazamos desde la agrupación 1969. Los programas sociales son insuficientes para desarrollar una vida digna. Más que trabajo precarizado, es trabajo gratuito para el Estado».

Sobre la aprobación del cupo laboral travesti trans: «todo se debió al movimiento de lucha que se puso de pie, a reclamar por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, un pibe trans que desapareció en la búsqueda laboral. Eso puso al movimiento en las calles desde el principio de año, y el cupo laboral fue una de las consignas centrales de este proceso organizativo; una demanda histórica del movimiento LGBT que se le arrancó al Estado. Con sus limitaciones, reivindicamos nuestro logro histórico. Lo que el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos, y sus agrupaciones ligadas quisieron hacer es adjudicarse este logro. Omiten que hubo un montón de compañeras y luchadoras que esto no lo vieron plasmado, es una historia de organización de muchos años. Nosotras rechazamos este rechazo de adjudicación por parte del gobierno en plena campaña electoral. Buscan sacar al movimiento de las calles, tenemos que seguir por nuestras demandas históricas. En la Ciudad, Larreta debería cumplir el cupo laboral travesti trans con el 5% de la planta del Estado y no lo hace. Pero monta el circo del «Orgullo BA» para pintarse de inclusivo; mientras su Policía nos reprime, violenta y criminaliza constantemente. Lo mismo que la policía de Berni, que en vez de buscar a Tehuel se lavan las manos y encubren las responsabilidades políticas».

El colectivo travesti-trans es fuertemente reprimido y criminalizado. Mily nos comenta que «la represión sigue presente como desde el 28 de junio de 1969, día de la Revuelta de Stonewall y hecho fundante. Es una herramienta del Estado y el capitalismo para regimentar a las diversidades sexuales y de géneros. Hay 1 crimen de odio cada 96 horas. Hubo dos travesticidios en una semana en manos de las fuerzas policiales: el de Fátima en Formosa y el de Vicky en Entre Ríos. Necesariamente nos tenemos que organizar de forma independiente para reclamar justicia, que estos crímenes no queden impunes».

Una de las promesas de campaña de Alberto fue crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y volver a formar Ministerio de Salud. «Las condiciones de salud se agravaron para la población trans, no tenemos acceso a las hormonas, a la salud integral. Nuestras condiciones de vida empeoraron, al igual que la de toda la población trabajadora que sufre el ajuste. El Ministerio de la Mujer nos prometió asistir con políticas concretas a la población, pero esto no sucedió. 1 de cada 10 personas trans tiene trabajo y no tenemos soluciones. Hay una subejecución del presupuesto de Ministerio».

El movimiento de lucha LGTBI ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo al calor de la marea verde que luchó por el aborto legal. » Desde la Agrupación 1969 y el Partido Obrero nos hemos encontrado luchando a fondo por nuestros derechos, tanto en el gobierno macrista como el del Frente de Todos, con un programa de verdadera independencia política de los gobiernos de turno. No claudicamos ni somos parte de la cooptación estatal que lleva el gobierno con los luchadores de distintas áreas. Los Fernández y Larreta nos hundieron en la miseria a la clase trabajadora, en particular a las diversidades sexuales y de género. Para defender nuestras reivindicaciones, me presento como parte de la única lista unitaria del Frente de Izquierda Unidad, la lista 1A. Apoyá a la lista Unidad de la Izquierda estas elecciones».

