Caso Blas Correas: sobreseyeron al excomisario Cumplido

La Justicia de Córdoba sobreseyó al comisario retirado Gonzalo Cumplido de la causa que investiga la muerte de Valentino Blas Correas, el caso de gatillo fácil ocurrido en la madrugada del 6 de agosto del 2020. El expolicía estaba acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La decisión fue del fuero anticorrupción.

Para el fiscal anticorrupción, Franco Mondino, el excomisario no estuvo en falta con la responsabilidad del cargo que ocupaba. Esto a pesar de que Cumplido era el jefe de la zona sur de la división Seguridad Capital de la Policía de Córdoba.

Además, horas después del crimen, el policía había deslizado en declaraciones a medios de comunicación la teoría de que lxs pibes estaban armados. Sin embargo, no se investigó semejante declaración, y por lo tanto Cumplido no responde hasta ahora por la figura penal de encubrimiento agravado, que si recae sobre otros policías.

Cabe recordar que el fiscal José Mana había imputado a Cumplido, el pasado 18 de marzo por la supuesta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público. Al presentarse a declarar, el 22 de marzo, se le informó que había sido citado por una denuncia sobre supuestos acosos sexuales y laborales dentro de fuerza, según la denuncia de una policía, que consta en un expediente que esperaba desde el 2018.

En este marco, Cumplido denunció un “complot político y policial” en su contra, y amenazó con “contar todo” lo sucedido, la noche del 6 de agosto, cuando policías dispararon contra un grupo de pibes, entre ellos Valentino Blas Correas. El excomisario también realizó declaraciones que cuestionaba la actuación de superiores, que también fueron pasados a retiro.

Cuando se dio a conocer la imputación del policía retirado, la madre de Blas, Soledad Laciar, manifestó que “el comisario Cumplido no es el techo de la cadena de responsabilidades”. En efecto, según publicó La Voz del Interior, el excomisario declaró que ‘‘si bien no fue hacia la escena del crimen, él dio cuenta de lo sucedido a otras personas que se encontraban más arriba en el organigrama policial’’. Agregó además que ‘‘siempre quiso hablar con los padres de Blas’’, y no lo hizo porque sus superiores le indicaron que no lo hiciera.

A fines de marzo, al presentarse a declarar en la causa Blas Correas, Cumplido manifestó que “al ingresar estaba preocupado, me voy peor”. El excomisario cambió de abogado y pasó a ser defendido por Carlos Nayi. Su suerte empezó a cambiar. Ahora parece haber dejado atrás su “preocupación” y sus discursos en relación a que estaba bajo tratamiento psicológico, para pasar a decir que no cometió ningún delito. Un cambio de postura evidente.

Al conocerse el sobreseimiento de Cumplido, Soledad Laciar, en declaraciones publicadas por La Voz, manifestó que hay un “sistema corrupto”. Además, en relación al excomisario agregó: “lo imputan, lo pasan a declarar, lo sobreseyeron rápido. Sigo confiando en la justicia y en la palabra de Cumplido que dijo que iba a aportar cosas para que se esclarezca el crimen de mi hijo”.

La madre de Blas caracterizó que en el crimen hubo una cadena de responsabilidades. En ese sentido volvió a realizar declaraciones a la citada fuente afirmando que “lo de Blas no fue un caso aislado. En una hora armaron un operativo para ensuciarlo y eso no lo arman 3 o 4 personas”. También volvió a cuestionar la continuidad del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.

El rápido sobreseimiento de Cumplido expresa la vigencia del planteo de que en el caso Blas Correas hay toda una cadena de responsabilidades y de que esta es un modus operandi para garantizar la impunidad del aparato represivo. En ese sentido, en el caso de Joaquín Paredes también se borraron pruebas y, peor aún, se excarcelan policías directamente implicados.

El sobreseimiento de Cumplido debe reforzar la lucha por justicia, contra la impunidad, en un frente único de todas las organizaciones. Basta de represión estatal, desmantelamiento del aparato represivo. Será justicia.

Read more