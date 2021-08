Caso Facundo Castro: amenazan de muerte al adiestrador canino Marcos Herrero

En los últimos días, el adiestrador canino Marcos Herrero, que participa en el caso de Facundo Castro, recibió amenazas de muerte mediante una carta en su casa. Al respecto, Herrero señaló en una entrevista: «Recibí una carta que dejaron en el buzón de mi casa, con una figura de Nisman y una figura con mi persona y mi perro, que decía la frase ‘O te suicidas o te suicidamos, perro muerto no es problema’. Yo creo que es algo muy grave» (NoticiasNet, 18/8). El ataque contra Herrero y su perro Yatel se debe a que el can marcó, a través de muestras de sangre, que Facundo estuvo al borde del patrullero de la policía de Origone por un tiempo determinado.

Marcos Herrero trabaja como colaborador en la Policía de distintas provincias en la búsqueda del paradero de personas hace 17 años. Entre los casos más resonantes en los que Herrero ha colaborado con sus canes se encuentran los femicidios de Micaela Ortega y Aracelli Fulles, y la búsqueda de Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado. El adiestrador señala que cree que la amenaza de muerte que recibió en su casa fue por parte de la Policía misma: «Esa amenaza yo no sé si es provincial, si es nacional, si fueron mis excompañeros, porque yo he tenido amenazas diciéndome ‘Marcos, si vos seguís molestando te subimos al Falcón verde y te hacemos desaparecer a vos y a tu perro’. Yo creo que son amenazas fuertes dentro del ámbito policial» , apuntó (idem).

Dijo que varios efectivos lo acusaron de ser “antipolicía”, y agrega: «Hice la denuncia en la Policía y me dieron un montón de vueltas, fui a la Fiscalía y tuve que determinar que el Procurador General me tomara esa denuncia. Hoy estoy expuesto a una situación en donde no sé si estoy resguardado por la propia Policía de Río Negro”, expresó Herrero sobre el actuar policial en la provincia donde reside.

Este hecho repudiable por parte de las fuerzas represiva se suma al actuar de encubrimiento en el caso de Facundo y en todos los de gatillo fácil. Es una muestra de como la propia policía y la Justicia son incapaces de investigarse a sí mismos. En esta causa, desde el primer momento, mediante testigos implantados e incongruentes, la policía al mando de Berni negaba haber detenido a Facundo. El resto de la investigación confirmará su responsabilidad en el caso.

Exigimos un inmediato esclarecimiento de los hechos. La lucha por justicia por Facundo Castro y contra el gatillo fácil no va a venir de los partidos que la promueven y la llevan a cabo. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad rechazamos el reforzamiento represivo del gobierno y su oposición de derecha, desde el terreno mismo del movimiento de lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas, que se organiza de manera independiente de los partidos patronales y la cooptación estatal.

