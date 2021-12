Córdoba: 2021 un año de lucha contra la impunidad y el gatillo fácil

Foto: Marcha de la Gorra

El 2021 estuvo cruzado a fuego por la lucha de las familias que perdieron, a manos de las fuerzas represivas a hijos, hermanos, padres, compañerxs. El grito de justicia y contra la impunidad resonó en toda la provincia, y se expresó en convocatorias en la capital y en el interior provincial.

Se desarrollaron movilizaciones en el centro del poder político, pero también en las localidad del interior, como en Paso Viejo o Rio Tercero. La lucha por justicia se desarrolló en conferencias de prensa, en las redes, y en las calles; fueron pasos adelante de les familiares que se organizan.

Prensa Obrera dialogó con familiares de victimas de la represión estatal, protagonistas de este año de lucha. Cada testimonio expresa los avances y dificultades en la lucha por justicia.

Gimena, tía de Agustín, que junto Lautaro, fallecieron luego de una brutal persecución policial, declaró: “el caso esta igual desde que levantaron el secreto de sumario, se hicieron las pericias y hay que esperar que que eleve juicio,” además recordó que el avance producto de la lucha que llevo a que la justicia impute al policía Juan Cano, implicado en la bestial persecución, ocurrida el 19 de junio del 2020.

En el mismo sentido resaltó el acompañamiento entre familias, en las marchas y aniversarios y planteo continuar con la unidad para enfrentar el dolor y luchar por justicia. Cabe tener en cuenta que el fiscal que interviene en la causa es Guillermo Monti, un funcionario denunciado por operativos represivos contra trabajadores municipales de Jesús María.

Por su parte Claudio, padre de Yamil, denunció al poder judicial: “no hay avance, no hay resolución, hasta el momento no ha hecho absolutamente nada” comentó en relacion al estado de la causa. Además resaltó que nuevamente se presentaron y presentaran frente a la fiscal testigos presenciales de la persecución que terminó en la muerte de su hijo y mas pruebas del hostigamiento, que el poder judicial aun no tomó en cuenta.

La mencionada fuente también reflexiono sobre la lucha realizada “este año me deja un saldo positivo que es la organización, la lucha que ya hemos asumido, que es en las calles y en las redes, para que se les haga difícil el manto de impunidad”, apuntó en relacion a los casos y el accionar político, policial y judicial. Para finalizar, recalcó que se prepara para el próximo año una movilización nacional por justicia para todas las víctimas del estado.

En tanto que Ivana parte de la Comunidad Justicia por Joaquin denunció que “fue un año en el que reinó la impunidad porque nos persiguieron a los que luchamos todos los días”, contundente. También destaco “la unión de las familias, de todas las víctimas de gatillo fácil que vimos, que hemos ido conociendo, encontramos ahí la fuerza para luchar, porque el Poder Judicial nos demostró que si nosotros nos hacemos ruido y no exigimos a la justicia, no viene como tendría que ser”.

Además, Ivana resaltó que están “convencidxs de que la salida es colectiva, que la lucha se da en las calles. Somos fuertes cuando nos encontramos y así seguirá siendo el próximo año”. Por su parte Soledad madre de Paredes escribió a este medio “quiero agradecerles por todo el apoyo y acompañamiento q nos brindaron este año en la lucha de pedir justicia por Joaquin”. Para finalizar desde la comunidad justicia por Joaquín afirmaron: “no podemos pedir más que justicia por todxs lxs pibes y las pibas que mató a la policía y que dejen de perseguir a los sobrevivientes y a las familias que luchan”.

Los testimonios de las familias expresan un año de lucha por justicia contra la impunidad de un aparato policial descompuesto que expone a un Poder Judicial, lento y garante de la impunidad para policías asesinos e involucrados, en casos como el del Blas Correa, quienes tiraron a matar tenían causas abiertas en la justicia.

En este cuadro, urge reforzar la lucha en un frente único de todas las familias, para torcerle el brazo a la impunidad y la represión. La unidad de acción y la independencia política han sido claves para desarrollar convocatorias que es necesario amplificar a fondo. En este punto, el planteo de la elección y revocabilidad popular de los jueces y fiscales, así como el desmantelamiento de la policía, resultan estratégicos, en momentos en que desde el gobierno de Juan Schiaretti se puso en marcha una nueva manera de «controlar» a la Policía mediante la creación de un «nuevo» Tribunal de Conducta, bajo la órbita de la Fiscalía General.

El nuevo organismo del Estado coexistirá con el viejo organismo de (des) control policial, lo que da cuenta que esta muy lejos de representar una salida. Para peor, quienes gobiernan pretenden imponer un ajuste feroz, lo que en ultima instancia requiere valerse del uso del aparato represor del Estado. Vamos por un 2022 con el grito en el cielo para decir justicia para todas las victimas de la represión estatal, gatillo fácil nunca mas.

