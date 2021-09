Córdoba: agresión mafiosa en Malvinas Argentinas

Santiago, dueño de dos remiserías y vecino de Malvinas Argentinas, fue víctima de un violento asalto en su hogar. Le rompieran la puerta de su domicilio, lo golpearon salvajemente, le destrozaron su casa y le robaron la recaudación y objetos de valor.

Según declaró Santiago “pasadas las 3 de la madrugada, sentí una terrible explosión y después todo fue un infierno. Me habían reventado la puerta, entraron dos sujetos que me golpearon en forma salvaje y me acusaron de ser el organizador de la protesta que los remiseros de la ciudad hicieron el sábado pasado frente a la casa del intendente”. Además de esto, le metieron un revolver en la boca y lo amenazaron de muerte. Todo un mensaje mafioso que escapa a un caso más de inseguridad.

Al hecho de violencia lo completa la inacción de la policía local y un sinnúmero de irregularidades que le dificultaron y demoraron la denuncia. Por ejemplo, el centro de salud donde atendieron y le cosieron la cabeza se negó a darle el parte médico, esto a pesar de que Santiago fue con una orden de la fiscalía.

Mientras golpeaban a Santiago, los tres sujetos le recalcaban que gracias a él “Gastón había perdido las elecciones”. Gastón Mazzalay es el intendente de Malvinas Argentinas, quien junto a un concejal de su partido, horas antes, en una reunión en la Municipalidad donde se trataba el tema de la inseguridad, le había manifestado también que gracias a él el Frente de Todos perdió.

Hay que señalar que Mazzalay, además es candidato a diputado nacional por la lista del Frente de Todos que en las elecciones del domingo perdió más de la mitad de sus votos en relación a la misma elección del 2019.

Mazzalay no solo ha desarrollado una gestión orientada a beneficiar a un pequeño grupo de allegados desatendiendo los mínimos reclamos de los vecinos. A un año de su gestión, pasó de planta permanente a contratados a 22 de sus empleados y no recibe a los contribuyentes que se acercan al municipio cuando tienen alguna carencia o problema. Durante la campaña electoral, fue acusado de repartir marihuana a cambio del voto de la juventud y su gobierno se ha transformado en una casta corrupta en franco proceso de descomposición.

Denunciamos cualquier acción mafiosa y represiva por parte de cualquier organismo estatal o paraestatal. Exigimos que se investigue el caso para que cualquier vecino pueda reclamar y peticionar en Malvinas con absoluta libertad.