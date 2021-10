A cinco años del femicidio de Lucía Pérez, seguimos luchando por justicia

El viernes 8 de octubre en Mar del Plata, CABA y La Plata se llevarán adelante jornadas de lucha, en reclamo de justicia por el femicidio de Lucía Pérez en 2016 e inicio de jury a los jueces Juan Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en 2018 absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, femicidas de la joven.

Las iniciativas tienen lugar luego de las reuniones en las que participaron el papá y la mamá de Lucía, compañeras de la Campaña Nacional Somos Lucía y otras organizaciones. Romina Del Plá, una de las pocas diputadas que firmó el pedido de jury, y otras compañeras del Plenario de Trabajadora participamos de los encuentros.

Luego de cinco años del femicidio, las dilaciones en la fecha de jury dan cuenta de la perpetuación de la impunidad sobre los casos de femicidio. En agosto, la familia y organizaciones alertamos que de no iniciarse antes del recambio de mandatos en la cámara (diciembre de este año) no quedaría en funciones ninguno de los miembros del parlamento que firmó el pedido de jury, lo que puede ser usado como excusa para que el mismo no prospere. El mismo mes, la Corte Suprema bonaerense ratificó la realización de un nuevo juicio y rechazó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Farías y Offidani (Maciel falleció el año pasado), quienes aún pueden interponer un recurso en la Corte Suprema nacional.

A cinco años la familia sigue enfrentando trabas y demoras de todo tipo por parte del Poder Judicial y del Estado en general. Reflejo de eso son los permanentes viajes a la ciudad de Buenos Aires y La Plata por el seguimiento de la causa, viajes que costean los propios padres de Lucía. Desde el gobierno y más precisamente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no hubo respuestas traducidas en acciones concretas para el avance de la causa o el sostenimiento de la misma.

El crimen de Lucía dejó al descubierto el entramado de participación del Estado en los femicidios: la connivencia policial en la venta de droga, vaciamiento del sistema de salud, falta de respuestas y acompañamiento a las familias y una línea de continuidad en garantizar la impunidad. Al mismo tiempo fue el motivo para impulsar el primer paro masivo de mujeres en nuestro país que potenció sin dudas la lucha contra la violencia y los femicidios.

En la ciudad de Mar del Plata concentraremos desde las 12:00 en Luro y Mitre, con una radio abierta y distintas actividades para movilizar a las 17:00 hacia Tribunales. En todo este tiempo no ha quedado duda que el camino para obtener justicia está en las calles de manera independiente al poder político.

Justicia por Lucía.

Read more

Read more