La Matanza: asamblea de mujeres y diversidades votó sumarse a la campaña del FIT-U 

foto Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

El Sábado 7 de Agosto realizamos en La Matanza una asamblea de mujeres y diversidades con la presencia de decenas de compañeras que ponen el cuerpo en la organización contra el ajuste en la defensa de su clase, entre ellas nuestras compañeras candidatas de La Lista 1A Unidad de la Izquierda Romina Del Plá, Gabriela de La Rosa y Lilian Rojas. Utilizamos ese método, como se va haciendo a lo largo de los distritos, para poder discutir y deliberar colectivamente e impulsar la lucha por cada derecho y reivindicación de las mujeres y diversidades sexuales.

La asamblea reflejó el lugar que tomamos las mujeres en cada una de las principales luchas que se vienen dando contra el ajuste. Romina del Plá, precandidata a Diputada Nacional, entre varias cuestiones denunció política del gobierno de Alberto Fernández de creación de Ministerios y Secretarías que subejecutan presupuesto y que dan la espalda a las demandas de las mujeres. Expuso como nuestro distrito primero creó la Subsecretaráa de Culto, dando dinero a las Iglesias, a los pastores y todos los que se encargan de pisotear los derechos de las mujeres y diversidades. Y luego la Secretaría de Mujeres y diversidades que da la espalda a las demandas de las mujeres. Llamó a que “luchemos por la construcción de casas refugios para mujeres víctimas de violencia machista por localidad, con equipo interdisciplinario para poder acompañar integralmente a las compañeras” y desarrolló por qué necesitamos un Consejo Autónomo de mujeres y diversidades.

Por su parte Gabriela de La Rosa, precandidata a diputada Nacional y dirigente del Polo Obrero, desarrolló por qué no vamos a votar ajustadoras, ya que fuerzas políticas como el Frente de Todos “intentan cooptar los movimientos de trabajadoras y trabajadores para encorsetar nuestra fuerza y defender sus intereses, un ejemplo es la marcha que realiza hoy 7 de Agosto la UTEP, a San Cayetano, una marcha oficialista ‘con discurso crítico’, porque alguien le tienen que explicar a sus bases”, ya que sus dirigentes militan la campaña al gobierno que nos está sometiendo al hambre de la mano del oscurantismo clerical.

En esta línea Lilian Rojas, precandidata a concejal distrital, dirigente del Polo Obrero de La Matanza, denunció como las mujeres pobres somos olvidadas por el gobierno, ya que el dinero que llega a todos los Ministerios que crean, no llegan a los barrios, porque la prioridad de quienes dirigen el Estado es pactar con el FMI “Las que caminamos los barrios todos los días vemos como la situación no cambia, no cambia con Alberto Fernández pero el gobierno de Macri tampoco entendió eso”. También “vemos como mueren nuestras compañeras mujeres y la Secretaría de Mujeres no da respuesta”.

A lo largo de la asamblea muchas compañeras tomaron la palabra. Uno de los puntos que se colocaron fue la lucha que vienen enfrentando las trabajadoras en el distrito contra las políticas de ajuste de Espinoza. Maria del Carmen, médica luchadora del Hospital Municipal Germani, comentó como viene poniendo el cuerpo junto a sus compañeras y compañeros para defender sus condiciones de trabajo, la salud pública y el salario. Ya que el municipio avalado por la burocracia sindical de Troncoso, les da la espalda al reclamo y lxs obliga a organizarse en asambleas y salir a las calles.

Otro de los ejes que atravesó la tarde fue los flagelos que viven las mujeres por la violencia machista que el propio Estado avala de la mano de los gobernantes, que sin importar el género, sostienen diariamente poniendo trabas para que las mujeres puedan salir de esas situaciones. Sin embargo, lejos de revictimizaciones, se comparten las experiencias para comprender que la salida es colectiva y requiere de una organización que rompa con los partidos patronales y las Iglesias que sostienen este régimen de miseria para la clase obrera.

Tal fue el caso de la intervención de Felicia quien expuso como el Estado la desamparo totalmente exponiéndola a un intento de femicidio, a pesar de haber denunciado, tramitado la perimetral y denunciado el arma de su agresor y como hoy en día, con un Municipio con Secretaria de Mujeres, solo cuenta con un acompañamiento psicológico que le llego después de cuatro meses de haber sufrido el disparo de su agresor que casi le cobra la vida.

No es dato menor, teniendo en cuenta que el propio intendente Espinoza, coloca la creación de la Secretaría de Mujeres como un paso en la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia de género, afirmando que La Matanza avanza sin machismo. Sin embargo, las intervenciones de las compañeras desmentían totalmente al eslogan que utiliza el intendente y las funcionarias para su campaña electoral. Debido a que ponían de manifiesto, como desde el momento de la denuncia, hasta tener que buscar una vivienda transitoria o recursos materiales para poder separarse del violento, no basta con una línea de asesoramiento o un mail que te indique como realizar la denuncia. Implica decisión política de poner los recursos correspondientes para dar las herramientas para que las mujeres puedan salir de esas situaciones.

La denuncia fue muy marcada, teniendo en cuenta que las mujeres explicaban como la organización en el Polo Obrero les dio la posibilidad de trabajar en los comedores, luchar colectivamente por trabajo genuino, por conectividad para poder acceder a un estudio y sobre todo la contención y la posibilidad de unirse con otras compañeras para defenderse frente al ajuste.

También estuvieron presentes las docentes, de la mano de Soledad Mena, también pre candidata a Concejal. Quien desarrollo como vienen organizándose en defensa de la educación pública, la ESI laica y científica, respetuosa de las diversidades. Y como vienen enfrentando al ajuste del gobierno de la mano de Kicillof. La juventud del Polo Obrero y la UJS también intervinieron fuertemente sobre este punto, que vienen de realizar un acampe frente al Ministerio de Educación denunciando las problemáticas para continuar sus estudios y la injerencia religiosa en la educación.

Luego de varias horas de intercambio, donde no faltaron las lágrimas, los aPláusos y expresiones de fortaleza, deliberamos llevar adelante la campaña por el FIT.U con la lista 1A Unidad de la Izquierda, junto a las y los voceros que luchan codo a codo defendiendo y levantando las reivindicaciones de toda una clase social golpeada por el ajuste.

Vamos por viviendas transitorias por localidad, asistencia legal y psicológica gratuita, con equipos interdisciplinarios para las mujeres víctimas de violencia machista en Plánta. Separación de la Iglesia del Estado. Cumplimiento del Cupo laboral travesti trans. Trabajo Genuino. Consejo autónomo de mujeres.

Llevaremos adelante varias mesas agitando nuestras propuestas e intercambiando con lxs vecinxs, pintadas, volanteos, charlas y diferentes iniciativas para exponer nuestras denuncias y propuestas. Sumate con el FIT. U, Lista 1A La Matanza.