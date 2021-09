A Sergio Berni le cae “simpático y divertido” el fascismo de Javier Milei

Sergio Berni, el ministro de seguridad bonaerense, que a la hora de declarar no suele ocultar su rostro reaccionario, esta vez eligió mostrar su simpatía por el facho de Javier Milei. En una entrevista realizada por Novaresio, se le consulto que opinaba del liberfacho a lo que el ministro de seguridad contestó: «Me parece simpático y divertido. Me comería un asado y me tomaría unos vinos con Milei” (Clarín, 31/8).

Las coincidencias de Berni y Milei están a la luz. Ambos defienden la política de la mano dura contra la juventud. Ambos son partidarios de reprimir con el aparato represivo del Estado las movilizaciones y manifestaciones sociales protagonizadas por trabajadores. Ninguno de los dos duda en atacar de manera macartista y despectiva la militancia de Izquierda. Hace poco Milei protagonizó un acto de campaña en el que se coreaba «Zurdo compadre la concha de tu madre» en referencia a Gabriel Solano.

En ese mismo acto protofascista desde el micrófono Milei copio frases de Mussolini incitando a «despertar leones» en oposición a «guiar corderos», un llamado a la provocación y a la violencia de sus reaccionarios seguidores, la mayoría de ellos militantes del aborto clandestino, enemigos de las diversidades y abanderados en la defensa de la dictadura militar genocida de Videla. Todo esto le parece simpático a Sergio Berni. Ocurre que los sectores reaccionarios no están solo en las listas de Milei y Espert, se cobijan también en el macrismo y en el Frente de Todos peronista.

En sus listas se encuentran coincidencias de fondo con Milei y Espert, por ejemplo respecto a la Ley de humedales, Milei/Espert plantean rechazarla pero peronistas y macristas la mantienen cajoneada. El ministro de Ambiente Cabandié planteo que es imposible no contaminar para salir de la crisis. Las coincidencias son de fondo. Lo mismo vale para la reforma laboral que reclama el FMI y la burguesía argentina: liberfachos, macristas y peronistas van a fondo para aplicarla.

El gobierno actual se sirve de los servicios de la burocracia sindical alineada con la Casa Rosada. Por estos motivos Berni siente simpatías por Milei, después de todo, ¿alguien escucho a Milei o a Espert pedir por el Fuera Berni luego de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro? Por supuesto que no, hablan de la libertad pero solo para la clase capitalista que necesita los servicios del aparato represivo para mantener a raya a la población trabajadora frente a la crisis, y en especial a los jóvenes como Facundo.

Los dichos de Berni deben servirnos a los jóvenes para sacar conclusiones, no se puede estar y votar a quienes nos reprimen y nos ajustan a diario ni tampoco a quienes, como Milei/Espert plantean un modelo de país basado en la precarización laboral, en el ajuste, en la privatización de la salud y la educación, y en el oscurantismo clerical; un modelo que fracasó en los años 90 bajo el menemismo y que hoy sólo puede aplicarse mediante una dictadura militar. Ni hablar que los personajes como Trump y Bolsonaro en los que Milei se ve reflejado han fracasado rotundamente.

Es fácil imaginarnos a Berni y a Milei a las carcajadas comiendo un asado juntos. Pero ¿se imaginan a Romina del Pla y Gabriel Solano en un asado con Milei? Claramente es imposible que eso ocurra. Los únicos que nos encontramos en las antípodas de esta política reaccionaria y podemos canalizar los reclamos- y la rebeldía de la juventud, vamos con el Frente de Izquierda Unidad: para golpear a los dueños del poder, y que les duela.