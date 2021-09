Córdoba: primeras conclusiones de la campaña del PO en el FIT-U

Una verdadera movilización política, que incluye a miles de luchadores, se está desarrollando en la campaña de la “Lista Obrera y Popular” que impulsa el Partido Obrero en Córdoba en la interna del Frente de Izquierda-Unidad, y que encabezan Soledad Díaz y Emanuel Berardo, con una destacada presencia de referentes de los movimientos de lucha en la provincia.

En las barriadas más populosas y más pobres se desenvuelven asambleas tras asambleas en forma cotidiana, donde se discuten los planteos de la lista para abordar la grave situación social que enfrentamos, caracterizada por el ajuste, la desocupación y la pobreza. También se discute mucho la responsabilidad de los gobiernos de Fernández y Schiaretti, y del macrismo. Un dato que se puede visualizar en casi todas las reuniones es que la mayoría de esos activistas votaron en el 2019 al PJ-kirchnerismo para sacarse de encima a Macri. Entre las asambleas que ya se realizaron y las que se han programado para los próximos días suman 120 en total. Esa enorme agenda es toda una expresión de lo profundo que ha calado el Polo Obrero, y con él la campaña, entre los explotados.

Lo expresado es la continuidad de otros fenómenos que igualmente se desarrollaron en la campaña. Hace tres semanas el PO convocó el mayor acto político de la izquierda en la historia de la provincia, ocupando varias cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen, con una concurrencia de 9.000 personas. Días después, en consonancia con la jornada nacional del miércoles 18, se producía nuevamente una enorme movilización del Polo Obrero y de las organizaciones combativas que reunió a más de 12.000 personas. Ambas instancias tuvieron la cobertura de todos los medios de comunicación de Córdoba, y en esa agitación se resaltó el programa de salida del PO a la crisis que enfrentamos.

En los barrios y lugares de trabajo

La fuerza del Polo Obrero se extiende a todas las instancias de la campaña como reguero de pólvora. Por un lado, con los materiales en redes sociales, principalmente en Facebook y Whatssapp. A los materiales tradicionales, se suman materiales caseros que expresan con crudeza la lucha que se lleva desde las barriadas. Ese alcance “orgánico”, que es la esencia de nuestra campaña, enfrenta el poder del dinero de los candidatos patronales, y en varias ocasiones los supera.

Pero la campaña no solo se hace fuerte desde las barriadas. El activismo que lucha en los sindicatos contra la burocracia sindical se ha inclinado a la defensa de la lista del PO. En el gremio de UEPC, 150 docentes se han comprometido de una u otra forma con la campaña. En el combativo Sitram de Jesús María, la comisión directiva y los delegados se han sumado a la campaña impulsando distintas actividades. No sorprende, ya que Yoli Peñaloza, la secretaria adjunta del gremio clasista, integra la lista. Lo mismo sucede con el Sutna, donde activistas de distintas fábricas colaboran con la votación. Gabriel Ponce, delegado de la principal fábrica en la provincia, integra la lista. Lo mismo puede decirse del Suoem, donde Susana Rins y la Lista Fucsia están haciendo una gran campaña entre las y los municipales, y así sucesivamente con varios frentes sindicales.

El impulso de lucha de las y los activistas en las barriadas y en los sindicatos y agrupaciones clasistas va alentando a sumarse a activistas de distintos sindicatos. Trabajadoras y trabajadores de casas particulares, de la UTA, de Luz y Fuerza, de la alimentación, de municipales de ciudades del interior, de la limpieza, de la construcción, metalúrgicos, y muchos más se suman a la campaña del PO en el FIT.

Con la lucha ambiental, de las mujeres y la juventud

Lo mismo sucede en los otros movimientos de lucha. Entre la juventud realizamos un plenario de la JPO (Juventud del Polo Obrero) y la UJS, que reunió a más de 500 pibes, que votó un programa y la adhesión a la lista del PO. En ese plenario se votaron los candidatos de la juventud. Uno de ellos, Mati Tisera, apareció en todos los medios porque habiendo sido vendedor de “La Luciérnaga”, una revista que trabaja la juventud empobrecida, ahora es precandidato a diputado nacional.

Entre las mujeres trabajadoras también crece la campaña. Una asamblea de 1.500 mujeres resolvió la campaña, que luego se fue traduciendo en una plataforma especial y en distintas actividades exitosas como la que realizamos hace pocos días con Romina Del Plá que vino a Córdoba a apoyar la lista. También fue éxito el Instagram Live “Feminismos, política y maternidades”, que realizamos con Sole y Silvina Peirú, con cientos de visualizaciones.

En varias ciudades del interior, especialmente en el gran Córdoba como en Jesús María, La Calera, Malvinas Argentinas, Juárez Celman, Montecristo, etc., se desarrolla con intensidad la campaña. Se suman a las ciudades donde ya el PO tiene presencia. En Sierras Chicas, donde integra la lista Adrián Flores (referente de Tribuna Ambiental), y en Punilla, la agenda ambiental cobra mucha fuerza. Tribuna Ambiental editó un plataforma especial y está trabajando una importante charla virtual, con referentes muy importantes del movimiento para el próximo lunes.

Es destacar el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros principales candidatos (Sole, Emanuel, Cintia Frencia y Eduardo Salas), que no solo recorren y participan de cientos de reuniones, sino que además realizan una esforzada recorrida por los medios de toda la provincia llegando a cerca de 30 de la principales ciudades de la provincia. También hay que destacar la visita de Romina y de Néstor Pitrola, que vinieron a apoyar la Lista Obrera y Popular.

Debates

En ese abordaje sobre los medios, en varias ocasiones se ha establecido un debate con las otras fuerzas del FIT-U. Desde nuestra parte hemos defendido que el voto al PO representa el voto a la lucha, a la acción directa, a la organización de las y los trabajadores y de los más explotados. Es la mejor representación del FIT-U, como dijo Néstor cuando vino a Córdoba. Las diferencias estratégicas que llevaron a la conformación de nuestra lista quedan claras. El MST insiste en una defensa de las antidemocráticas elecciones Paso; a su vez ratificó en los debates el “acierto” de haber integrado la lista de Juez en 2011, hoy candidato fascistoide en la lista impulsada por Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambo. Así, el planteo de que la izquierda se “amplíe”, es el seguidismo a variantes de la burguesía como lo hicieron con Pino Solanas, Mario Cafiero y la Mesa de Enlace sojera.

En el caso de la lista de IS-PTS, el rechazo a darle un lugar destacado en la lista a los luchadores, y especialmente al movimiento piquetero, es la expresión de una adaptación pasiva a la consideración de que la izquierda no tiene posibilidades de emerger “hasta que las y los trabajadores no rompan con el peronismo en quien todavía confían” (del material de campaña de IS). Por eso toda su apuesta fue a candidatos, supuestamente, más conocidos o con más llegada mediática que hagan llamados en abstracto. Nuestro camino ha sido la intervención activa para que se produzca. En la fusión con los sectores más explotados, en su lucha por las reivindicaciones, nosotros pusimos en pie una organización que disputa palmo a palmo el dominio del Estado, de los punteros en las barriadas y la burocracia sindical en las fábricas y lugares de trabajo. La crónica de nuestra campaña es una expresión de esta lucha por la conquista de la conciencia de los trabajadores para producir esa ruptura.

Una gran movilización política

Toda esta movilización política nos ha dejado un desafío que hemos concretado en la búsqueda del voto con padrón, es decir que todas y todos los activistas que se suman a la campaña busquen y consigan votos al PO. Se trata de un planteo que moviliza a todo el activo. Es la primera vez que trabajamos este método en una elección general. Su importancia radica en la obtención del voto, principalmente, pero excede lo electoral. Si una fuerza política revolucionaria moviliza miles personas y junta orgánicamente miles de votos, estamos en presencia de un fenómeno no solo reivindicativo basado en las luchas ante los ataques del gobierno, sino también ante el principio de un fenómeno político. Y eso es lo más importante.

Vamos con todas las fuerzas a garantizar la votación al Partido Obrero en el Frente de Izquierda.