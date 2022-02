El facho Espert, actor de reparto del pacto colonial con el FMI

Espert calificó al acuerdo con el FMI de estafa al Fondo, una curiosa voltereta para no quedar pegado al gobierno y a Juntos que tildó al pacto de positivo. La critica de Espert no es por el contenido del acuerdo impuesto por el FMI sino porque el gobierno no lo va a cumplir. En realidad el «libertario» se quedó sin letra después de que Alberto Fernández anunciara el pago de los vencimientos y el » entendimiento» para pagar los 44.000 millones de doláres contraídos por Macri. Recordemos que Espert apoyó al macrismo durante toda una etapa de su gobierno.

Pagar cómo sea

En las vísperas, el diputado Espert exigía que el gobierno pagase de inmediato para alcanzar un » buen acuerdo» , y evitar de esta forma la cesación de pagos, política que ingenuamente le adjudicaba al Frente de Todos. La renuncia de Máximo a la jefatura de bloque no defina por ahora una ruptura y el hijo de Cristina no pierde oportunidad para ratificar voluntad de pago al Fondo. Como la cuadratura del círculo, Máximo quiere el acuerdo con el FMI, y a la vez cargar el ajuste en la cuenta del «albertismo». Está por verse si primero no se divide la propia Cámpora.

Sin GPS

Formalizada la capitulación del gobierno nacional y del gobernador Kicillof ante el Fondo, el sinuoso diputado de Avanza Libertad quedó boyando después de haber » pronosticado» que el Frente de Todos no iba a pagar, y que la Argentina marchaba («populismo» mediante) a un default de los pagos. Espert se comió todos los a amagues.

Sometido al FMI, Espert le reprocha a Alberto Fernández haber perdido dos años en empezar a pagar en lo que es un bulo liberal porque los Fernández y Martín Guzmán pactaron con los bonistas en el 2020 en plena pandemia y su gobierno no dejó de pagar vencimientos desde la asunción en el 2019. Si hay » acuerdo» es porque el gobierno aceptó sin anestesia un super ajuste fiscal contra las masas de dimensiones monstruosas. No hay otra cosa que explique la carta de Máximo y su renuncia.

El antecedente más cercano al pacto con el FMI fue el canje de deuda provincial entre Kicillof y los bonistas buitres. Los diputados » libertarios», al igual que los legisladores de Juntos , dejaron correr el acuerdo entre el gobernador y el Comité de acreedores y sobre todo el pago de los intereses por » mora » a los usureros . Los legisladores de Espert se hicieron los sotas sobre el » canje» cuando se trató el Presupuesto bonaerense 2022. Espert chamuya pero Axel Kicillof apoya el acuerdo con el FMI de la misma forma en que reconoció integralmente la fraudulenta deuda externa bonaerense de Vidal, Scioli y anteriores. Para peronistas, juntistas y libertarios la deuda fraudulenta es continuidad de estado

Antiestatismo trucho

Los libertafachos impostan un antiestatismo a la hora de atacar los reclamos de los trabajadores, y de liquidar las conquistas arrancadas al estado capitalista y a las patronales; mientras que le exigen a su estado que honren los pagos de deuda privados y con loa organismos del capital. Son funcionales al ajuste del gobierno de Alberto Fernández y de Kicillof en la provincia.

El » antisistema» Espert acepta dilapidar los » dineros de la gente» como lo hizo el gobierno del Frente de Todos pagando el vencimiento de más de 700 millones de doláres. La convocatoria de Espert a pagar «salgan de dónde salgan» los recursos es un llamado a vaciar las reservas en línea con Javier «Sorteo» Milei que quiere quemar el Banco Central hasta los cimientos, es decir apurar la devaluación.

El » salga de donde salga» del devaluacionista Espert tiene como destinatario el ajuste contra el pueblo trabajador. Al facho , su miopía derechista lo dejó preso del relato y subordinado al ajuste del gobierno. Golpeado por el pacto leonino que selló el gobierno de Alberto Fernández , y por las flores tiradas por la oposición derechista de Juntos , Espert quedó relegado a un fondomonetarista marginal y amargado.

Tomando nota tardía de la crisis política, Espert señaló que » no descarta alianzas para que no vuelve el kircherismo» en un bis gastado de su fallido ingreso a la interna de Juntos por el Cambio. El primer paso «frentista» lo dieron los diputados : libertarios en la legislatura provincial cuando cerraron filas en defensa de Conte Grand y la mesa judicial gendarme del Pro. La conformación de un frente para que «no vuelva el kirchnerismo» le abre la cancha, incluso a los peronistas enfrentados a los K, Espert no le hace asco a la «casta»

Desde hace tiempo Espert azuzaba la firma del acuerdo con el FMI – que ahora critica- amenazando con una estampida inflacionaria del 100% de los precios. Un chantaje sin vueltas. Como el cazador, cazado, el » libertario» quien actuó como lobbista pago de las maniobras y presiones capitalistas ; ahora se declara desencantado. Espert y Milei calentaron la pava y el mate de la entrega se lo tomó el peronismo.

La amenaza de una corrida inflacionaria «por venir» es un blanqueo del propio gobierno del Frente de Todos que ya acumuló una carestía y aumento de los precios anual del 51%, y posiblemente del 4% en enero. Esta carestía es aún mayor en los artículos de la canasta básica. En el fondo el » liberal» pagó el precio de sus ilusiones en un peronismo » antiimperialista» que solo existe en el relato del kirchnerismo. Quien tenga los pies en la tierra conoce la trayectoria de los Kirchners como pagadores seriales de deuda al FMI, al Club de Paris, a los fondos buitres y a todo el capital financiero.

Rejunte

Avanza Libertad no es un partido político sino un rejunte de derechistas y arribistas emigrados como la ex Juntos por el Cambio, Carolina Píparo. Aunque trine contra la estafa del acuerdo, Espert y sus libertarios quedaron pegado a la rendición del peronismo ante el FMI , y por lo tanto a las consecuencias y crisis que provocará la profundización del ajuste en un país donde siete de cada diez trabajadores cobran salarios de pobreza y hay una gran masa de indigentes.

No hay margen para la demagogia capitalista » rebelde» que es lo que caracteriza a fachos como Espert y Milei. Patoteros con el pueblo y forros con el FMI. José Luis Espert retacea el apoyo abierto al pacto colonial para no quedar subsumido por peronistas y cambiemitas. Puro oportunismo, porque mal que le pese la política fondomonetarista y el ajuste fiscal que patrocina viene con el sello del Frente de Todos y las burocracias sindicales. La » moderna» CGT publicó una solicitada de apoyo al pacto entreguista con el FMI a sabiendas que el ajuste lo pagan los trabajadores.

Romper con el FMI, abajo la entrega y el ajuste capitalista

Solo el Frente de Izquierda Unidad denuncia y se moviliza contra este acuerdo infame parido por el Frente de Todos y saludado por toda la casta fondomonetarista. Para los trabajadores y para la juventud la salida a la crisis capitalista exige barrer con todos los partidos del régimen. La entregada histórica tiene que ser transformada en una enorme lección y de lucha para los explotados mediante una vigorosa agitación y acción política de los trabajadores. Vamos con el FIT Unidad el 8 de febrero a Plaza de Mayo.

